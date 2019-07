La Plataforma de Militares “45 Sin Despidos” ha denunciado esta mañana ante el Defensor del Pueblo las desigualdades que existen en las Fuerzas Armadas en lo que se refiere a las bajas médicas. En concreto, critican que la Ley de Carrera Militar, en su artículo 121, establece que un militar de carrera que se encuentre de baja tiene seis meses más para su recuperación que uno de carácter temporal antes de que se inicie el expediente de pérdida de destino.

En un comunicado, la asociación recuerda que el pasado 8 de abril presentaron en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas (Coperfas) una propuesta para modificar dicho artículo, porque “claramente constituye un total desagravio a los militares de carácter temporal”. Sin embargo, aseguran que la Dirección General de Personal propuso que su propuesta no fuese incluida en el pleno porque “no se apoya en la Constitución” y porque “supondría un cambio de ley que no tiene previsto acometer”. Y eso a pesar de que citaron varios artículos de la Carta Magna que aluden a la igualdad. Según explican, el citado artículo de la Ley de Carrera es “inconstitucional” y hacen hincapié en que “la vulneración de la Constitución por aquellos que tienen la obligación de defenderla no puede estar de ningún modo justificada por la pertenencia que tenga un individuo a una escala militar o a otra, o a su compromiso con estas”.

Según “45 Sin Despidos”, “claramente existe una discriminación” y se preguntan “por qué la salud de un militar de carrera parece ser distinta a la de un militar que no lo sea”. Como ejemplo, el presidente de la asociación, Jenner López Escudero, afirma: “Si un soldado se tuerce un tobillo, a los seis meses pierde el destino. Pero si es un sargento, no lo perdería hasta los 12 meses”. Y añade que lo que provoca esta situación es que, en muchos casos, “el soldado pide el alta a los 5 meses para no perder el destino”.

Según López, “es denigrante y lamentable que hayamos tenido que ir al Defensor del Pueblo”, a quien han solicitado que inste al Congreso de los Diputados a modificar el artículo 121, ya que “constituye un total desagravio” por permitir “un mayor tiempo de recuperación” según la escala. Es por ello que exigen “que se apliquen los mismos criterios” para todos los efectivos de las Fuerzas Armadas.

Ahora, desde esta Plataforma esperan a que haya Gobierno para ir “partido a partido” explicándoles la situación y así intentar que llegue a la Comisión de Defensa, puesto que como reconoce el presidente de “45 Sin Despidos”, desde que hicieron la propuesta en el Coperfas “no ha cambiado nada”.