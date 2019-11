Una investidura con 16 partidos

En el grupo de los abstencionistas estarían los independentistas catalanes (ERC) y vascos (EH Bildu), que según los morados ya tendrían comprometida su posición no obstruccionista. Juntos sumarían 18 diputados, a los que se podrían sumar, en un momento dado, los 8 de Junts per Catalunya para no acabar retratados en el grupo del “no” con la derecha. También hay que desvelar que hace finalmente Ciudadanos, que podría dar la negativa a un gobierno de coalición con Iglesias. El bloque del “no” estará integrado con toda seguridad por el PP (88) y Vox (52) que ya han señalado que no apoyarán a Sánchez. También Navarra Suma (2) y los antisistema independentistas de la CUP (2).