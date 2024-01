UPN logra que EH Bildu tenga que borrar de un cartel de fiestas la referencia a los presos etarras

El Tribunal Administrativo de Navarra (TAN) ha obligado al Ayuntamiento de Etxarri Aranatz, gobernado por EH Bildu, a retirar de su página web las expresiones de apoyo a presos de ETA incluidas en el programa de las fiestas de 2023. En concreto, le insta a borrar la inclusión del logo de la asociación Etxerat que reivindica la vuelta de los presos a casa y de un anuncio de una manifestación organizada por Sare, colectivo de defensa de los presos vascos, con el mensaje ‘Etxera!’ (A casa).

Con ello, el tribunal da la razón a Juan Frommknecht, abogado y concejal de esta localidad por UPN, que había recurrido la inclusión de estas expresiones en el programa de las pasadas fiestas y su difusión a través de la página web oficial del Ayuntamiento.

En la resolución, el TAN se apoya en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ante un hecho similar ocurrido en Pasaia en la que se recoge que constituye "una acción lesiva del artículo 10 de la Constitución en tanto atentaría contra la dignidad de las personas que fueron víctimas de la banda terrorista ETA y que vulnera lo dispuesto en la Ley 29/2011 de Reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo".

Además, señala que “el Ayuntamiento de Etxarri Aranatz no puede actuar como portavoz, instrumento o cauce de expresión de reivindicaciones, por legítimas que sean, de individuos, colectividades o grupos singularizados..., pues en ese caso se produce, en menoscabo del interés general, la confusión de ese ideario, creencia o religión con los cometidos y fines de la entidad local”.

Finalmente, concluye que “la indebida inclusión en los programas de fiestas de actos que comportan una manifestación política en favor de los presos vascos, ya sea por convocatoria del Ayuntamiento, bien sea como apoyo de la entidad local a un colectivo, lleva a declarar la existencia de una contravención del principio de neutralidad política al que se debe esta entidad local navarra por mor del art. 103 de la Constitución”.

Los regionalistas han manifestado que “estos son los socios de Chivite” y han preguntado a la presidenta si “este el modelo de convivencia que quiere para Navarra y para Pamplona de la mano de sus socios de EH Bildu”. “Comportamientos como estos, o como el de Laura Aznal acudiendo el pasado fin de semana a una manifestación para pedir que salgan terroristas a la calle y que se apliquen beneficios penitenciarios, ponen de manifiesto la verdadera catadura ética, moral y humana de los dirigentes de EH Bildu, su desprecio hacia las víctimas y la indecencia que supone su blanqueamiento por parte del PSOE”, han criticado.

Desde UPN han abogado por construir una “convivencia real basada en la ética y la dignidad, no en el blanqueamiento de partidos que llevan terroristas en sus listas, no cuestionan el terrorismo y entienden que la violencia se deba dar cuando conviene o es útil o no para alcanzar los objetivos"