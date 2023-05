Urkullu critica a Bildu por incorporar a 44 etarras en sus listas, mientras Chivite lo justifica

La polémica por la incorporación de 44 etarras condenados (siete de ellos por asesinato) en las listas de Bildu sigue lejos de amainar. La izquierda abertzale continúa guardando silencio pese a que Arnaldo Otegi pide pasar página y acabar con este debate, mientras el PNV ha salido al paso para elevar el tono frente a Bildu. El lehendakari Íñigo Urkullu ha valorado que es una "falta de respeto, consideración y de sensibilidad" hacia las víctimas del terrorismo por incluir en las listas electorales en el País Vasco y Navarra a 44 candidatos que fueron condenados por pertenencia y colaboración con ETA. En cambio, la presidenta de Navarra, María Chivite, ha roto el silencio en el PSOE (ni Pedro Sánchez ni los ministros han querido opinar sobre este tema) y lo ha justificado porque es "estrictamente legal" porque la Junta Electoral "se las aprueba", aunque también ha puntualizado que no le gusta.

Bildu sigue mostrando mucha incomodidad por este tema y ni Otegi ni Mertxe Aizpurua, los dos rostros más visibles del partido, han querido hacer comentarios sobre el tema. La propia Aizpurua huía este jueves nuevamente de las preguntas de los periodistas en el Congreso: "No voy a hacer comentarios".

El PNV, que había guardado un perfil más o menos bajo desde el martes, cuando estalló la polémica, ha elevado el tono desde el País Vasco y desde Madrid. En el País Vasco, Urkullu sí ha respetado el "derecho a presentarse en las listas" de los 44 etarras, pero considera que no es aceptable que la coalición abertzale no tenga "el respeto que es necesario hacia la sensibilidad de la sociedad vasca". "No hay derecho a que nos tengan siempre en este torbellino permanente", ha advertido. En la misma línea, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha afirmado entender "el dolor" de las víctimas porque la inclusión de los miembros de ETA era "perfectamente evitable". "Este episodio refleja que a EH Bildu todavía le queda mucho recorrido que hacer para reconocer el daño causado por la violencia", ha señalado en una entrevista concedida a "TVE".

Chivite, en un Desayuno Informativo celebrado por "Europa Press" en Madrid, ha justificado la incorporación de los 44 etarras y ha valorado el contexto en el que se encuentra España, ya que la violencia forma parte del pasado. "Pasar de la violencia para imponer tus ideas a la palabra, para acordarlas, creo que es un éxito de la democracia y de la sociedad en su conjunto. ETA desapareció hace diez años. El futuro de la sociedad vasca o navarra, guste o no, en determinados sitios, guste o no, se tiene que construir con Bildu", ha aseverado Chivite, citando al político del PP Borja Semper. También cabe recordar que la comprensión de Chivite responde a que Bildu ha sido un partido determinante para que ella haya podido sostenerse en el poder en Navarra: la izquierda abertzale facilitó su investidura. En todo caso, también ha puntualizado que personalmente "no le gusta" que haya personas que están en esas listas que hayan sido condenadas por pertenecer a ETA. .

Cabe recordar que el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) ha hecho un repaso candidatura a candidatura de Bildu para la cita electoral y ha detectado a 44 etarras que estuvieron condenados en el pasado por pertenencia y colaboración con ETA. Los siete condenados por delitos de sangre son: Agustín Muiños Dias, “Tinin”, número 6 en la lista a la alcaldía de Legutiano, en Álava; Begoña Uzkudun Etxenagusia, número 3 en la lista para la alcaldía de Régil; Juan Ramón Rojo González, número 21 en la lista a la alcaldía de Irún; Asier Uribarri Benito, número 4 en la lista para la alcaldía de Maruri-Jatabe; José Antonio Torre Altonaga, “Medius”, suplente nº2 de la lista a la alcaldía de Munguía; Lander Maruri Basagoiti, suplente nº2 de la lista para la alcaldía de Ciérvena; y, Juan Carlos Arriaga Martínez, número 3 en la lista para la alcaldía de Berrioplano.