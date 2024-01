Vidal Quadras reaparece tras el atentado: "España atraviesa un momento muy difícil y la existencia misma de la nación está en peligro"

Un abarrotado auditorio de Mutua Madrileña ha acogido este miércoles el foro organizado por NEOS que, bajo el título, "el camino suicida hacia la autodeterminación" ha reunido a Jaime Mayor Oreja -exministro y presidente de Neos-,José Cuenca -embajador de España-, Rosa Díez -cofundadora de UPyD y Basta Ya-, Alejandro Fernández -presidente del PP catalán-, Ignacio Garriga -secretario general de Vox y diputado catalán- y Fernando Savater quienes, moderados por Javier Martínez-Fresneda, han alertado de los siguientes pasos que se van a dar en España y que van camino de la autodeterminación.

Al finalizar el acto, Alejo Vidal Quadras ha participado mediante un vídeo en el acto, ya que, en sus propias palabras, por el ataque terrorista no ha podido estar de manera presencial. Agradeció los mensajes de amistad, afecto y apoyo que ha recibido desde que tuvo lugar el atentado contra él. "Todo lo que me habéis dicho en estos mensajes son fruto de vuestra generosidad pero agradezco desde el fondo de mi corazón". "España atraviesa un momento muy difícil de su historia donde la existencia misma de la nación está en peligro" por ello, indicó que el trabajo de Neos y tantas entidades civiles en defensa de la democracia, la libertad y el imperio de la ley es tan esencial. "Os animo a seguir con este magnífico trabajo y espero que no pase mucho tiempo hasta que pueda incorporarme a vuestra tarea".