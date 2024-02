Vidal-Quadras: "No tengo dudas de que fue el régimen iraní, pero no logró su objetivo"

El exvicepresidente del Parlamento Europeo y exdirigente del PP y de Vox, Alejo Vidal-Quadras, ha asegurado este viernes que no tiene duda de que fue el régimen iraní el autor del atentado que sufrió en noviembre pasado, aunque no ha conseguido su objetivo, y ha avanzando que luchará contra él el resto de su vida.

Casi tres meses y medio después del atentado que sufrió el 9 de noviembre cerca de su casa en Madrid, Vidal-Quadras ha ofrecido en la sede de la Asociación de la Prensa madrileña su primera rueda de prensa para informar sobre el ataque, cuyo presunto autor material sigue en paradero desconocido.

Ha indicado que ha dado la rueda de prensa, que ha suscitado una gran expectación entre los periodistas, cuando se ha visto "capaz", ya que aún tiene secuelas por el atentado, como cierta parálisis en los músculos de la cara.

"Cuando venía de andar del Retiro, ya llegando a casa, oí una voz que dijo: «Hola, señor». El disparo, al inclinar la cabeza, no entró por el cuello, sino por la mandíbula. Automáticamente pensé que esto había sido obra del régimen iraní. Gracias a un señor que estaba en la zona y que usó su chándal para evitar la salida de más sangre, no me desangré. Posteriormente me llevaron al Hospital Gregorio Marañón, donde estuve 16 días, cuatro de ellos en la UVI", ha relatado emocionado Vidal-Quadras.