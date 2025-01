Un vocal de la comisión que creó el puesto del hermano de Sánchez "no recuerda" que asistiera a la reunión

Un vocal de la Comisión Asesora que modificó la relación de puestos de trabajo de la Diputación de Badajoz en la que se incluyó el cargo de alta dirección de coordinador de conservatorios, que sería adjudicado en 2017 a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, no recuerda haber participado en esa reunión en octubre de 2016. En su declaración como investigado, Féliz González Márquez, ex jefe de Servicios de Gestión de Recursos Humanos de la Diputación, fue preguntado por la juez Beatriz Biedma en relación a la elaboración de la relación de puesto de trabajo -en cuya comisión técnica consta que estaba integrado como vocal-, pero el ex alto cargo afirmó no acordarse de este hecho. "No, no lo recuerdo". "¿Entonces usted no recuerda haber estado allí ni lo que se habló en esta comisión?", le preguntó la magistrada. "No, no, en absoluto". "Pero vamos que si lo pone en el acta seguro que he estado, porque formo parte de la Comisión Técnica", añadió ante el estupor de la instructora.

"¿No recuerda lo que hablaron en esa reunión ni si se refirieron expresamente a la creación de ese puesto?", volvió a la carga Biedma. "No, no, en absoluto", repitió su cantinela el investigado.

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz le recordó entonces que ese mismo día, 26 de octubre de 2016, se produjo una reunión con los sindicatos en la que alguien se opuso a la creación de ese puesto, un hecho que según afirmó desconocía. Tampoco tuvo, dijo, ninguna intervención en la redacción de las bases. "No, no me corresponde a mí. Es el servicio de Administración de Recursos Humanos". Él, explicó, era solamente miembro de la Comisión Asesora.

Posteriormente, su abogado le señaló que si en esa reunión alguien hubiese planteado que había que "colocar al hermano de Pedro Sánchez" él se acordaría de la misma. "Si se hubiese dicho eso, sí me acordaría", precisó.

Biedma centró sus primeras preguntas en la gestación del puesto de coordinador de conservatorios que terminó asignándose a David Sánchez. "¿Sabe usted de quién partió la necesidad de crearlo?", le preguntó al investigado. "No, en absoluto". "¿No había oído usted de nadie que hablara de esto o de que hiciera falta?", insistió. La respuesta fue la misma: "No, no, no. En absoluto".

"¿Es normal que en esas bases no se determine la valoración de los méritos de cada aspirante?", planteó la juez al investigado. "Sí, sí, porque es un puesto de libre designación, no es un puesto de concurso", contestó. "Se hace siempre igual", añadió.

Como integrante de la Comisión Asesora, le recordó la magistrada, fijó los criterios de valoración de los currículos aportados por los once candidatos al puesto. "¿La puntuación a cada criterio se hizo antes de ver los currículos o después?". "Antes, antes de ver los currículum". "Para poder valorar tenemos que tener una referencia", explicó.

"Mi actividad principal son los procedimientos de libre designación", aclaró a la juez.

"Con todo el tiempo que lleva trabajando, supongo que habrá formado parte de otras comisiones. ¿En otras ocasiones es normal que se pida ayuda a un especialista en la materia?". "En algún caso, pero es muy excepcional, uno de 50. Pero no en este caso no. Se supone que el jefe de servicio y la directora del área de Cultura saben lo que quieren".

"Al parecer Cristina Núñez Fernández, que era la diputada y la que luego propuso al candidato no estuvo en las entrevistas. ¿Usted recuerda eso?", se interesó Biedma (a quien la propia exdelegada socialista de Cultura de la Diputación admitió este hecho). "Recuerdo que tuve dudas si incluirla o no, porque estuvo al principio y también estuvo al final y las entrevistas eran en su despacho". "Y usted como redactor el acta tuvo dudas porque si no había estado delante ¿cómo levanta un acta diciendo que está", se sorprendió la magistrada. "Eso eso lo que usted me quiere decir". "Sí, sí".

"¿Al final por qué la puso? ¿Se lo dijo ella o se lo pidió alguien?". "No le doy importancia en este aspecto en un procedimiento de libre designación", se justificó. "Dudaba porque sí que estuvo al principio y era en su despacho...", replicó dubitativo.

Respecto a las entrevistas, explicó que quien más activo se mostró fue Manuel Candalija, director del área de Cultura de la Diputación de Badajoz. "Era el que llevaba la voz cantante".

No sabía que era el hermano de Pedro Sánchez

"¿Ustedes sabían que uno de los candidatos era el hermano de Pedro Sánchez?". "En absoluto". "Al ver el listado de los aspirantes y ver que coincidían los apellidos, ¿en ningún momento pensaron que era su hermano ni nadie se lo dijo?", inquirió la togada. "Yo es que ni sabía que tenía hermano. Me cuesta trabajo hasta aprenderme el apellido todavía".

El investigado recordó que cada entrevista duró aproximadamente de veinte a treinta minutos. "¿En qué se incidía con mayor fuerza cuando se les preguntaba algo?". "No lo recuerdo. Supongo que los proyectos, las mejoras". "¿Por qué se le dio la mayor puntuación de todas a la dirección de orquesta?". "No lo recuerdo", contestó en esa misma línea.

En relación al cambio de denominación del puesto de trabajo en octubre de 2022 (cuando él ya no estaba en Recursos Humanos), Biedma quiso saber por qué en la ficha justificativa nunca se incluyeron las funciones del nuevo puesto de jefe de la Oficina de Artes Escénicas (según la Diputación, porque las funciones no habían cambiado). "Este caso es muy pecualiar, porque es personal de alta dirección", aseguró. "Para poder valorar el cambio de un puesto es esencial conocer las funciones", subrayó la juez sorprendida. "¿No le parece extraño que no se incluyesen las funciones del puesto?". "¿Cómo este procedimiento administrativo puede emitir informes sobre algo que no se sabe lo que es?", mostró su extrañeza la magistrada, que recordó que los correos intervenidos revelan que sí hubo un "amago" de precisar esas funciones. "Desde mi punto de vista es un error que este puesto de alta dirección que vaya a la Comisión de Recursos Humanos y a la mesa de negociación, porque no es una materia objeto de negociación", explicó.

La juez se interesó por el hecho de que en todo este proceso de cambio de nombre de su puesto de trabajo David Sánchez no tuviese "ninguna intervención" (el afirmó que se enteró a posteriori). "No, en absoluto. Para cualquier modificación de estos puestos el competente es el Pleno". González Márquez explicó que cuando el Pleno lo aprueba se le remite una "notificación" para que tenga conocimiento de su nuevo puesto de trabajo.

Respecto a la Oficina de Artes Escénicas, dijo -al igual que otros comparecientes- no saber dónde se ubica ni quiénes la integran, e hizo hincapié en que dejó Recursos Humanos en abril de 2022. "Yo no tengo ni idea", recalcó el investigado, que dijo no haber tenido ninguna relación con el hermano de Pedro Sánchez.