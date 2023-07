El voto de Coalición Canaria serviría a Sánchez para ser investido sin Junts, pero no para hacer presidente a Feijóo

El voto de la diputada electa de Coalición Canaria en el Congreso, Cristina Valido, serviría al candidato socialista, Pedro Sánchez, para ser investido presidente sin necesidad de tener que lograr el respaldo de Junts y asegurándose sólo su abstención, pero no sería suficiente para que prosperara una hipotética investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

A falta del dato oficial de finalización del recuento, todo apunta a que el escrutinio general despojará al PSOE de un escaño por Madrid en favor del PP, con lo que finalmente los 'populares' contarían con 137 actas frente a las 121 con las que se quedarían los socialistas. Antes de este cambio la suma de PP (136) Vox (33) y Unión del Pueblo Navarro (1) se quedaba en los 170 escaños, mientras que la del bloque de la izquierda, sin añadir los votos de Junts, alcanzaba los 172, gracias a los 122 que se calculaban para el PSOE más Sumar (31), ERC (7), Bildu (6), PNV (5) y BNG (1). Pero tras perder el PSOE un escaño en Madrid, el bloque de la izquierda con independentistas y nacionalistas (sin Junts) se quedaría en 171 escaños, los mismos que alcanzaría el bloque de la derecha añadido ya el diputado que gana el PP.

Desde Coalición Canaria han dejado claro que Feijóo, con cuyo partido gobiernan en el archipiélago, no puede contar con ellos para una investidura si Vox forma parte de la ecuación. De la misma forma se han mostrado reacios a facilitar la reedición de un gobierno de coalición entre el PSOE y Sumar. Aunque los nacionalistas canarios modificaran su posición al líder del PP no le llegarían los votos porque frente a esos hipotéticos 172 síes, se encontraría previsiblemente con los 178 noes de la izquierda y todas las formaciones nacionales e independentistas, incluidos los de Carles Puigdemont.

Sin embargo, el voto de Valido sí permitiría a Sánchez ser investido porque alcanzaría los 172 síes (frente a los 171 noes de PP, Vox y UPN) siempre, eso sí, que se garantizase que Junts no vota en contra de su candidatura y opta por la abstención. Tras conocer el cambio que ha supuesto el voto CERA en el reparto de escaños en Madrid, Coalición Canaria ha reivindicado como "imprescindible" para la investidura del próximo presidente, pero ha insistido en que su diputada no apoyará ninguna fórmula en la que participe el partido de Santiago Abascal o la plataforma de Yolanda Díaz. "Estamos abiertos a hablar de Canarias siempre que en la ecuación no estén Vox o Sumar", han remarcado, dejando claro que no apoyarán ningún gobierno con la "extrema derecha" o la "extrema izquierda" y que el voto de su diputada "no sería en ningún caso un cheque en blanco, sino que servirá para fortalecer a Canarias en el conjunto del Estado". Concretamente, Valido ha subrayado que no se plantean ningún apoyo que no contemple el compromiso del próximo Gobierno al fuero canario, al Estatuto de Autonomía y al Régimen Económico y Fiscal, así como el cumplimiento de la agenda canaria. Para Valido, "el único objetivo de Coalición Canaria es Canarias". "Estamos abiertos a hablar de Canarias siempre que en la ecuación no estén Vox o Sumar", ha reiterado. Eso sí han aprovechado para señalar que su condición de "imprescindible" para la investidura les da la razón sobre la importancia de que Canarias tenga un grupo propio en el Congreso, como tienen fuerzas nacionalistas en otros territorios