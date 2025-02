Vox acusa a Gallardo de no condenar una operación para "socavar el partido"

Vox niega que haya una crisis del partido en Castilla y León tras la dimisión del líder del partido, Juan Gallardo, quien ha remitido una carta donde aseguraba discrepancias con el partido.

Los de Abascal, que han conocido esta mañana su marcha, antes de que el recién dimitido dirigente de Vox emitiera el comunicado público, atribuye su marcha a su negativa por firmar la expulsión de dos procuradores del partido, Ana Rosa Hernando y Javier Teira, quienes habían mostrado su rechazo porque la formación política esté integrada en Patriots y habían creado una plataforma para reclamar cambios en el partido y habían sido recientemente expulsados del partido. Ambos procuradores habían denunciado la "deriva anti democrática y antipatriótica en que estaba incurriendo", a su juicio, Vox.

Por ello, esta mañana, cuando el partido Vox iba a registrar en las Cortes castellano leonesas la expulsión de los dos procuradores, Gallardo se ha negado a firmarlo. Después, se habría marchado al despacho para escribir el comunicado de renuncia, aunque previamente se lo comunicó al partido.

Vox niega que haya una crisis en el partido aunque reconocen que la marcha de Gallardo "pone contentos a los que ansían derrocar la marca de Vox".

El portavoz del partido, José Antonio Fúster, ha destacado en rueda de prensa que había sorprendido al partido que Gallardo no hubiera querido condenar la acción de esos dos procuradores que, subraya, habían querido "dañar el partido y socavarlo" ya que, ha insistido, se trata de una expulsión "busca dañar a los castellanos leoneses".

Fúster ha afeado a Gallardo que se negara a condenar esta maniobra y rubricar su salida. Sin embargo ha dejado claro que Gallardo "no participa en esa labor de socavar, porque lo que hace es no condenar", y no participa porque lo que hace es renunciar a su acta y dimitir, ha explicado el portavoz de Vox quien no ha entrado a valorar a qué discrepancias se refiere el ya exdirigente del partido. "Una cosa es la discrepancia y la otra socavar una herramienta política como es Vox" y por ello, ha apuntado que la lealtad "se la debemos a lo que nos han votado y nosotros cumplimos, esa es nuestra única vía".

Ante las voces que apuntan a que existía un intento de Gallardo por competir con el liderazgo de Santiago Abascal Vox se ríe y resta credibilidad. Sin embargo, el partido ha dejado en el aire si esto pudiera tener algo que ver con la proximidad de las elecciones que se celebrarán en Castilla y León en 2026 aunque no descartan incluso que pudieran adelantarse. Aun así, el partido siempre elige a sus candidatos ya en precampaña por lo que evitan hacer especulaciones al respecto.

Sobre las razones por las que Gallardón habría decidido no firmar esa carta fuentes del partido insisten en que no se las han dado e instan a que sea el ya dimitido exlíder de Vox en Castilla y Léon quien lo explique restando importancia a lo sucedido. El partido quieren dejar ver la "normalidad" con la que se ha tomado esta dimisión y comparten con Gallardo una de sus frases, la de que nadie en los partidos es imprescindible.