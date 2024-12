Vox cumple su amenaza al PP y rompe las negociaciones de los Presupuestos en todas las autonomías

"Nosotros no vamos a participar en el reparto de inmigración ilegal y de inseguridad que pretenden Feijóo y Sánchez. Si el PP quiere seguir impulsando las políticas del PSOE, que negocie los presupuestos con ellos. A Vox no le va a temblar el pulso". De este modo ha anunciado el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, su ruptura con el PP ante la negociación de los Presupuestos en aquellas autonomías en las que las cuentas dependen de su voto.

Una decisión que se produce en medio de las negociaciones que esta semana retomarán el Gobierno, el PP y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, para desbloquear la reforma de la ley de Extranjería que permitirá el reparto por ley de los menores inmigrantes no acompañados, conocidos como menas.

El partido que lidera Santiago Abascal ha abanderado su lucha contra la inmigración ilegal en cada una de sus convocatorias electorales. De hecho, en julio de 2024 llevó hasta el final su órdago en cada uno de los territorios en los que gobernaba en coalición con el PP y escenificó la primera ruptura saliéndose de todos ellos, precisamente por la inmigración ilegal y el debate sobre la acogida de menores no acompañados. Nadie le creía y terminó culminando lo que había sentenciado porque, los de Abascal aseguran que ellos no van de farol y menos en un tema en el que se han posicionado de manera tajante. Ahora, Vox da un nuevo golpe para dejar claro que ellos no se pliegan al PP y que su defensa contra la inmigración ilegal es firme y no acepta ningún tipo de "chantajes". De hecho, Abascal ha reiterado en más de una ocasión que si de Alberto Núñez Feijóo se sienten más cómodos aproximándose al PSOE, que pacten con ellos.

Esta no es la primera vez que ocurre ya que la que fuera líder de Vox en Madrid, Rocío Monasterio ya tumbó los presupuestos de Isabel Díaz Ayuso en 2022. Entonces, no fue el reparto de menores no acompañados si no la derogación de la Ley Trans Autonómica, la 3/2016.