Vox exhibe el municipalismo como ejemplo de entendimiento para pactar presupuestos con el PP

Vox ha presentado este miércoles cómo desde el municipalismo sus concejales sí que han conseguido llegar a acuerdos para sacar adelante los presupuestos de 2025. Con medidas que van desde el apoyo a las familias, la lucha contra la inmigración ilegal, la batalla contra la okupación o cultural han sido algunas de las que han conseguido implementar en localidades como Móstoles, Cartagena, Burriana (Castellón), Sevilla o Burgos donde finalmente no fructificó y les llevó a ser expulsados del gobierno municipal con acusaciones de "deslealtades" contra los populares.

El partido que lidera Santiago Abascal contrapone estos pactos con el PP frente a la imposibilidad de lograr lo mismo en las comunidades autónomas donde, por ahora, no avanza la posibilidad de sacar las cuentas públicas con su apoyo. Vox asegura que no van a ceder y siguen fijando como línea roja la inmigración ilegal, la misma que les llevó a salir de todos los gobiernos en los que estaban con los populares gobernando en coalición y advierten de que ese esfuerzo no puede no haber servido para nada. De hecho, la batalla contra la inmigración es una de sus banderas desde los orígenes del partido y seguirán presionando con ello, más aun cuando está en juego el reparto de más de 4.000 menores extranjeros no acompañados y advierten de que, en su nombre, ese reparto no se hará. "Si quieren nuestro apoyo -en los presupuestos-, tendrán que ceder", apuntan fuentes del partido a LA RAZÓN.

Vox ha presentado lo que ha denominado como "éxitos” municipales" de su formación y que están basados en acuerdos presupuestarios con el PP con el fin de demostrar que sí es posible "mejorar la vida de los españoles" y que ellos tienen esa predisposición. El portavoz de Vox, José Antonio Fuster, ha recordado que estos acuerdos se pueden llevar a cabo siempre que sean "compatibles con los valores de Vox". Recuerda que son un partido "nacional y también municipalista" pero que, en cualquiera de los casos, tienen los mismos valores en cualquiera de las instituciones y que siempre buscarán plantar batalla "contra la inmigración ilegal que destruye y tensiona los servicios públicos". También seguirán luchando por "las tradiciones, por la vivienda, por la seguridad de los barrios, calle a calle".

Seis concejales han explicado cómo fueron posibles esos pactos que, aseguran, forman parte de “la revolución del sentido común”, la de dar respuesta a los vecinos. Y, como clave, advierten de que ello depende del "tipo de PP que te toque en cada territorio". Como prueba de ello, apuntan como una misma ONG de apoyo a la inmigración puede ser excluida del presupuesto en un municipio y en otro lleva a romper con los socios del gobierno municipal.

Es el caso de Cartagena y Burgos. En el municipio murciano, su concejal apunta que "cualquier cosa sensible tiene que tener nuestra aprobación". Prueba de ello fue que el partido advirtió de que "no piensa colaborar con la inmigración ilegal y desordenada" de manera que, una zona logística que tenía el municipio que se había cedido en su momento para una ONG que acogía refugiados ucranianos finalmente no renovó el convenio municipal ya que ahora, "estaban haciendo un mal uso, utilizándolo como una dependencia más del CETI, por lo que no hemos renovado el convenio". Esto, sin embargo, no fue posible en Burgos en el que, quien era el teniente de alcalde (Vox) había acordado con la alcaldesa (PP) que no se destinara la partida presupuestaria a una ONG -que coincide es la misma que operaba en Cartagena-. Sin embargo, la presión mediática y también de la dirección de los populares a nivel regional y nacional hizo que la alcaldesa de Burgos reculara en esta decisión y, expulsó a los miembros de la formación de Abascal de su gobierno municipal mientras los de Vox hablan de hasta "tres deslealtades" por parte de los populares del consistorio.

Mientras, en Sevilla su concejal ha logrado que se eliminen partidas de gasto "innecesario y político" que iban, como explicó su portavoz, del "empoderamiento socioeconómico inclusivo con modelos basados en la economía circular en pueblos indígenas de la reserva de biosfera" (150.000 euros) otros para la "seguridad alimentaria y el profesional con equidad de género en la comuna rural de Zantiebougou" (138.000 euros), otros destinados al "acceso al agua y la salud con enfoque de género en Macontu del departamento de Cochabamba, Bolivia" (126.000 euros) o la "estrategia anexo localizado para la protección integral del pueblo palestino bajo ocupación y con especial énfasis de género" (60.000 euros), entre otras. También, en Sevilla se ha eliminado la partida de Memoria Histórica de manera que "se dejarán de financiar esa maquinaria para confrontar con esos partidos y así dividir a la sociedad española".

Otro de los puntos en los que los concejales de Vox han fiado su apoyo presupuestario es el problema de la vivienda. En Cartagena se pactó con el PP implementar una serie de alertas que eviten los empadronamientos ilegales como un paso más para luchar contra la okupación un punto en que los de Abascal y los de Feijóo están en sintonía y donde ambas formaciones buscan implementar medidas contra uno de los problemas que más preocupan a los españoles en estos momentos. También en Burriana se ha abierto la oficina a las víctimas de la okupación ilegal.

En Sevilla, creará la oficina de la vivienda y antiokupación donde se ayudará a los vecinos a que puedan acceder a una vivienda "con más facilidad" al tiempo que contarán con "una mano que les respalde a la hora de pedir asesoramiento acerca de la okupación".

En Móstoles (Madrid), Vox ha sido "tajante" y aseguran que lo han tenido "complicado" con el PSOE que pretendía boicotear la construcción de vivienda. Sin embargo se ha logrado que se dedique una partida para la planificación de construir 3 millones de viviendas en este mandato y se intentará poner a para ello dos millones de metros cuadrados de terreno industrial.

La familia y la batalla cultural también están en el centro de las políticas presupuestarias de Vox y en todos los acuerdos alcanzados con el PP incluyen partidas para favorecer la natalidad, apoyar a las madres gestantes. Por ejemplo, en Burriana consiguieron hacer el mes de la hispanidad o han dado la batalla para que los libros de Vox ha trasladado los libros de contenido sexual en un apartado que no puedan estar al alcance de los menores, según ha defendido su concejal.

Entre ellos en Móstoles han logrado salvar la diferencia que tienen PP y Vox en materia de igualdad. "Hemos conseguido compaginar los apoyos de los trabajos destinados para el apoyo a la violencia de género también con el de violencia intrafamiliar", apuntó la concejal del partido.

En el área de cultura, concejalía que ostentan los de Abascal han le han dado un giro impulsando las tradiciones como la zarzuela, la ópera, el teatro para niños creando ludotecas para los más pequeños para que mientras los padres están en una obra de teatro estos puedan estar jugando.