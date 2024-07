Vox pide en el Congreso implicar a las Fuerzas Armadas en los controles migratorios y bloquear la ruta a Canaria

El Grupo Parlamentario Vox ha registrado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados, en la que insta al Gobierno a implicar a las Fuerzas Armadas en los controles migratorios. La iniciativa sobre el incremento de la inmigración ilegal durante los meses de verano, se debatirá en la Comisión de Interior.

Los de Abascal exigen "acometer las medidas que sean necesarias para combatir la inmigración ilegal en España", que se incrementa especialmente en los periodos estivales. Por ello propone reforzar los controles migratorios en todas las fronteras de España y, particularmente, en las de las Islas Canarias, dotando de más medios a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en esta labor y facilitando la implicación de las Fuerzas Armadas. Además, pide identificar y bloquear rutas de tránsito, en particular de la que llega a las Islas Canarias.

Vox apuesta también por diseñar un Plan nacional de lucha y erradicación de las mafias dedicadas al tráfico de personas, que incluya "la persecución efectiva y el castigo para quienes se enriquecen a costa de la vida y la dignidad de las personas".

Por ello pide que se suspenda la financiación con dinero público a todas las asociaciones y Organizaciones no Gubernamentales que de uno u otro modo colaboren con las mafias de tráfico de seres humanos e inmigración ilegal. Solicita, además, reforzar la lucha contra el tráfico de seres humanos incrementando las penas aplicables a las mafias que se lucran con el drama de la inmigración, el tráfico de seres humanos y el crimen organizado.

Entre sus propuestas también se encuentra "poner fin a las políticas de efecto llamada impulsadas por el Gobierno de España, poner inmediatamente fin a la política de fronteras abiertas y a la connivencia con la inmigración ilegal".

Vox recomienda establecer acuerdos de cooperación con los países de origen de la inmigración ilegal para trabajar en prevención, así como para la rápida repatriación de sus nacionales, "condicionando cualquier tipo de ayuda al compromiso firme de estos estados en la lucha contra la inmigración".

El secretario general del Grupo Vox en el Congreso, José María Figaredo ha insistido en la posición de su partido respecto a la inmigración y ha asegurado que "no queremos niños muertos en nuestras costas ni adulos ni jóvenes sembrando el terror en nuestros barrios y para evitar estos dos dramas la única clave es una política migratoria seria que envíe un mensaje claro de que "no se puede uno lanzar al mar puesto que hay gravísimos riesgos en ello y no existe al otro lado un futuro mejor", ha dicho.

Tras recordar el fallecimiento de una niña de dos años y un joven de 20, este martes, después de haber llegado en cayuco a El Hierro, además de otro menor de ocho que se encuentra hospitalizado en estado grave, Figaredo ha asegurado que "todas estas muertes deben recaer sobre aquellos que miran para otro lado, especialmente para quienes colaboran y son cómplices del tráfico de seres humanos".