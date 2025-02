Vox rechaza adelantar su voto en la cuestión de confianza de Junts a Sánchez: "Un teatrillo de los independentistas"

Un "teatrillo" de los independentistas, "un juego de artificio" para estar en el "candelero constantemente"... hay mil y una formas de definir, a juicio de Vox, la proposición no de ley de Junts que "obliga" a Pedro Sánchez a someterse a una cuestión de confianza. Es más, esa PNL no es sino "papel mojado", en palabras de la portavoz de la formación en el Congreso, Pepa Millán, quien asegura que todo el mundo sabe que las condiciones de esta iniciativa las predeterminó el propio Sánchez.

Así de claro se ha mostrado la parlamentaria de Vox durante una entrevista en RNE, en la que ha acusado al jefe del Ejecutivo de permitir que el "Gobierno de España esté en manos de Junts". Asimismo, señala que estamos en un "constante tira y afloja, un constante chantaje" y, lo que es peor, "ante un gobierno que se deja chantajear y que utiliza a los españoles como moneda de cambio".

Por otra parte, Millán ha reiterado que esta proposición no de ley es una "escena más del teatrillo" al que nos tienen acostumbrados los independentistas y Sánchez. Es más, augura que siempre termina de la misma manera, "con más prebendas para el separatismo y menos para los españoles".

Críticas al PP por sus vínculos con Junts

Por todo ello, ha rechazado pronunciarse sobre cuál será el voto de Vox, ya que cualquier debate perfectamente sobre esta iniciativa es "infructuoso". Sin embargo, sí ha querido pronunciarse sobre los vínculos entre PP y Junts, de los que han llegado a definir como "un partido democrático con el que se puede hablar". Además, ha apuntado que este tipo de contactos entre los de Feijóo y Puigdemont "no son beneficiosos para los españoles.

La portavoz de Vox ha querido dejar claro que Vox "no tiene nada que hablar con Junts" y no consideran que esa formación sea "actualmente legítima". Y tampoco tienen miedo a quedarse solos, como ocurrió con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

"Quedarse solo no significa necesariamente que uno esté errado, sino tener la valentía de salirse de ese consenso creado entre el PP y el PSOE en torno a una ley que no ha servido para reducir la violencia", ha subrayado. Porque, a su juicio, lo que hay que plantearse realmente es "por qué este problema está creciendo" y "no ser conformistas e insultar a todo el que se plantea criticar este Pacto de Estado", como considera que hace el PSOE.

Finalmente, Millán ha lamentado "muchísimo" que desde el PP vayan a apoyar este texto por "miedo a que el PSOE le insulte". "No hay que tener miedo a los insultos, no hay que tener miedo a quedarse solo, hay que ser valiente y señalar verdaderamente los problemas como en este caso la violencia de género", ha sentenciado.