Vox redobla la presión para que el PP presente una moción de censura contra Sánchez

Vox redobla la presión sobre el PP para sacar a Pedro Sánchez de La Moncloa. Su portavoz en el Congreso, Pepa Millán, ha pedido a los de Feijóo que si quieren presentar una moción de censura contra el presidente del Gobierno que lo haga "ya", pero que "no maree al personal" porque "la forma de intimidar a Sánchez no es amagar constantemente con una posible moción de censura que será o no será". "Que la presenten o que no la presenten, pero que no confundan a los españoles con la posibilidad de derrocar al Gobierno de Sánchez de la mano de sus socios". El partido que lidera Santiago Abascal advierte de que los españoles no quieren un Ejecutivo, sea del PP o del PSOE, "secuestrado por Junts" por ello insisten en que no haya prebendas a la hora de negociar los votos de esa moción con los de Puigdemont.

En Vox recuerdan que ellos ya han presentado dos mociones de censura y que si Alberto Núñez Feijóo presenta la suya servirá para que los partidos "se retraten" -después de que Junts registrara en el Congreso la petición de que Sánchez se sometiera a una cuestión de confianza, algo que Vox vio como "un brindis al sol"-. Por ello ha pedido al PP que "ejerzan la oposición".

En Vox están dispuestos a apoyar una moción de censura para que se ponga fin a la presidencia de Sánchez, para ellos sería como una forma de liberar a los españoles ante un Ejecutivo acosado por la corrupción y que ven que gobierna de forma tirana, a "golpe de Estado por mes" sin ningún tipo de medidas que alivien a los españoles en nada Sin embargo, creen que los populares se muestran tibios porque ahora sí que saldrían las cuentas, llegando a sumar hasta 177, uno más de la mayoría absoluta. Por ello, reclaman a los de Feijóo que, si no están dispuestos a presentar esa moción de censura "que también lo digan".

Por si hubiera alguna duda de la apuesta de Vox por apoyar esa moción sumando sus votos a PP y Junts, Millán ha recordado que "jamás" llegará a "ningún punto de entendimiento con Junts" porque es un partido cuyo fundamento es "contrario al de la nación española, que es su indivisible unidad". "Partiendo de esa base, nosotros no tenemos absolutamente nada que hablar con Junts". Sin embargo, Abascal ya advirtió en una entrevista en Okdiario este fin de semana que muchas veces se "coincide" en votaciones con otros partidos lo que no implica llegar a un acuerdo con ese partido.