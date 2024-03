Vuelve la 'locura' electoral: vascas, catalanas y europeas en solo dos meses

España volverá a vivir un 'huracán' electoral en la primera mitad de este año con hasta tres comicios en solo dos meses. El pasado 2023 ocurrió algo similar, el 28 de mayo hubo municipales en todos los ayuntamientos y autonómicas en doce de las 17 regionesy, tras pasar ni siquiera dos meses, todo el país fue llamado a votar en las generales del pasado 23J.

Este miércoles así lo ha confirmado el presidente de la Generalidad catalana, el republicano Pere Aragonés, que ha anunciado el adelanto de la cita electoral para el próximo 12 de mayo al no haber podidoaprobar en el Parlamento catalán sus Presupuestos. Estaba previsto que se celebrasen en 2025.

Los votos en contra de Junts, Vox, Ciudadanos, PP y los comunes han conseguido que ERC se quede solo con el PSC y la diputada no adscrita Cristina Casol en su propuesta de cuentas públicas regionales para este ejercicio anual. El 'no' ha ganado por tan solo un voto.

Antes, tendrán elecciones regionales el País Vasco el día 21 de abril y, más tarde, la ciudadanía española será llamada a votar en conjunto para decidir el día 12 de junio nuestra representación en el Parlamento Europeo, que después afecta a la composición de instituciones de gobierno de la UE, como la Comisión.

Al PSCle vienen muy bien unas elecciones cuantos antes porque, tal y como repiten las encuestas, llegan a ellas como favoritos con al menos 4,9 puntos de ventaja sobre el segundo y actual partido del Gobierno catalán, ERC. Como ya ocurrió en las anteriores, ganaría Salvador Illa, pero ahora con una subida de siete décimasen sus apoyos y claras posibilidades de convertirse en presidente de la Generalidad. El independentismo, si se cumplen los presagios demoscópicos, perdería la mayoría en el Parlamento de Cataluña.

Juntsrecortaría su representación en su tierra, aunque ahora comienzan a insistir en la baza de que Puigdemont acabe siendo el candidato gracias a la amnistía, quedándose en el 17% de las papeletas. Los Comunes seguirían con idéntica presencia, al igual que la CUP. Ciudadanos se quedaría en tal solo el 2,5% de los apoyos, que beneficiarían a un PP en subida con seis décimas en dos meses y solo un poco a Vox, que únicamente gana cuatro décimas.

Pero para el PSOEnacional esto no sería la noticia que en este momento de la legislatura más le convendría ni satisfaría. Por estar hasta ahora en plena negociación del anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este 2024 entre el Gobierno de Sánchez y un socio, Sumar, que se declara alejado del acuerdo, y otros parlamentarios, los independentistas catalanes de ERC y Junts.

Con la carrera electoral en Cataluña de por medio, el presidente Sánchez ha renunciado a los PGE de este año para trabajar ya a largo plazo en los de 2025. Utilizará la prorroga de los actuales y la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, comenzará con los preparativos para intentar unas cuentas el próximo año. No decaerá, al menos de momento, la legislatura y el tercer gobierno del líder de Ferraz.

De momento, los de Yolanda Díaz habían dicho dos cosas respecto a uno y otro asunto. Que en Cataluña deciden los de Colau, los Comunes, y que su dirección central no piensa meterse porque no son "centralistas" y sí "plurinacionales". Y que, pese a que "ha llegado el momento de que tengamos" PGE, no ha habido acuerdo con Sánchez, más allá de que se precipitasen las elecciones catalanas, por no haber accedido rápidamente a sus principales demandas.

Estas eran que la extensión de los permisos de nacimientos hasta las 20 semanas, subida de impuestos a las energéticas y también la cifra en la que está fijado el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem). Con ello, en la tarde de este miércoles ha se ha confirmado, como decían las palabras de la líder de Sumar, que "queda mucho y estamos todavía lejos" de tener unos Presupuestos Generales.