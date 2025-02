Un yihadista del 17A acusa en el Congreso y sin pruebas al CNI de conocer el plan del imán de los atentados en Barcelona y Cambrils

El yihadista Mohamed Houli Chemlal, condenado a 43 años de cárcel por los atentados de Barcelona y Cambrils del 17 de agosto de 2017, ha acusado al CNI de que "tenía conocimiento de las intenciones" del imán de Ripoll para perpetrar las acciones terroristas. "Permitieron que viniera y nos comiera la cabeza", ha afirmado, asegurando que lo dice ahora y no antes por "temor a represalias". De esta manera, Houli alienta la teoría de la conspiración impulsada por sectores independentistas catalanes para acusar al Estado de estar detrás de los atentados y causa un nuevo problema al Gobierno porque posiblemente Junts vaya a seguir exigiendo más datos y documentos clasificados del CNI a Moncloa.

En todo caso, el yihadista ha hecho una acusación muy grave y, a su vez, ha reconocido que no tiene pruebas y ha pedido que se "busquen". Houli, que ha comparecido en el Congreso por petición de Junts pese a que ya ha sido juzgado por la Audiencia Nacional y condenado en firme por el Supremo a 43 años de cárcel, ha tomado la palabra en la Comisión de Investigación sobre los atentados y ha hecho esa acusación. El yihadista ha explicado que, según Mohamed Hichami, que es un terrorista que murió en los atentados, le dijo que el imán a veces les pedía que salieran de casa porque iban a venir agentes del CNI.

"Estoy condenado, no tengo nada que perder", ha dicho Houli, justificando por qué, después de ocho años de los atentados, ha desvelado estas presuntas reuniones de agentes del CNI con el imán en los momentos previos a los atentados. Houli ha señalado exclusivamente al imán de los atentados, que es, a su juicio, el culpable de radicalizar a todos los miembros de la célula terrorista. "Fue el imán. No lo puedo explicar, el imán vino. Éramos personas bien integradas, sin problemas con nadie", ha explicado, sin dar más razones sobre por qué acaba siendo captado por el imán. "Es inexplicable, si no lo vives y lo sientes".

"Este imán apareció de la nada", ha expuesto, diciendo que todos hacían su vida normal y de repente apareció el imán. "Yo lo que quiero es que se investigue si se dejó a este hombre hacer lo que quiso o no", ha añadido. "Lo que quiero es que se busquen estas pruebas", ha insistido. "Era un hombre joven al que le comieron la cabeza", ha continuado.

La comparecencia del yihadista condenado ha levantado mucha polémica porque está ya condenado, pero aun así, el PSOE ha permitido que intervenga para dar alas a la teoría de la conspiración promovida por determinados sectores del independentismo catalán. Según esa teoría, el CNI tenía conocimiento de los planes del atentado. Houli ha sido uno de los tres yihadistas condenados por esos atentados, ya que el resto de componentes de la célula murieron en las acciones terroristas.

El PP se ha marchado de la sala por la "vergüenza" que siente porque comparezca un yihadista, engrilletado, por primera vez en el Congreso. "Nuestro grupo estuvo en contra de la creación de esta Comisión de Investigación en relación a los hechos juzgados por la Audiencia Nacional y hay una sentencia y una verdad dictada por el Supremo", ha señalado el portavoz popular Santi Rodríguez. Recordando al político del PP Francisco Cano, asesinado por ETA hace 25 años, y en memoria de las familias de todas las personas asesinadas por el terrorismo yihadista o etarra, Rodríguez y los diputados del PP han salido de la sala: "En memoria de todas las personas asesinadas vilmente por el terrorismo, los diputados de este grupo no van a permanecer en esta sala".

Tanto el PSOE, con David Serrada, como Sumar, con Eloi Badia, han rechazado hacer preguntas a Houli porque le acusan de haber querido hacerse la víctima "cuando las víctimas fueron otros". "Parte de una premisa falsa", ha afirmado Serrada, quien ha señalado que no tiene credibilidad.