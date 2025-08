Yolanda Díaz acusa a Sánchez de "violentar" la coalición si prorroga las nucleares: "No lo vamos a permitir"

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha dicho este lunes que Pedro Sánchez estaría "violentando" el acuerdo para la coalición con Sumar si se abre a prorrogar la vida de las nucleares.

En una entrevista en RNE, Díaz ha reaccionado así a los signos que está dando en esta dirección desde hace días el ala socialista del Gobierno. La semana pasada se publicó una noticia en la que se aseguraba que la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, había mandado una carta a los CEO de Iberdrola y Endesa comentando tres condiciones para prorrogar el cierre de las centrales nucleares.

Estos serían, según El País, que la prórroga de las nucleares no suponga un coste extra para los consumidores, que se cumplan los requisitos del Consejo de Seguridad Nuclear y que se garantice la seguridad del suministro según las exigencias de Red Eléctrica. Ese domingo, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, volvió a insistir en las tres condiciones en otra entrevista.

En realidad, no son requisitos nuevos. Cuando Pedro Sánchez compareció en el Congreso de los Diputados para informar sobre las causas del gran apagón del 28 de abril (la comparecencia fue el pasado 7 de mayo), ya fijó esas tres mismas condiciones.

Sin embargo, Yolanda Díaz rechaza sin ambages esta posibilidad. "Si el PSOE hace esto, estarían vulnerando el acuerdo de Gobierno. No lo vamos a permitir", ha asegurado Díaz. La vicepresidenta ha dicho que "habría consecuencias democráticas", aunque no ha especificado cuáles. "Esto no se puede producir", ha añadido.

La vicepresidenta también ha querido aprovechar para hablar de la vivienda y ha llamado a "intervenir el precio de la vivienda" y a "actuar" contra las 11 comunidades autónomas del PP "que se rebelan contra la ley". También ha pedido "meter mano ya, con urdencia, a los fondos de inversión que concentran los alquileres".