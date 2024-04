Yolanda Díaz desecha la posibilidad de que Pedro Sánchez idee una OPA sobre Sumar: “Sería muy grave”

Sumar ve una oportunidad en la reflexión de Pedro Sánchez. En el "punto y aparte" que el presidente del Gobierno anunció este lunes cuando comunicó su decisión de continuar en el cargo. El socio minoritario de la coalición busca que de verdad sea un punto de inflexión y exige al socio mayoritario "dar un paso adelante" y "gobernar".

Así, el partido de la vicepreisdenta Yolanda Díaz busca reforzarse ahora en el Ejecutivo de coalición después de un inicio de legislatura desdibujados por la ley de amnistía y los consecutivos batacazos electorales en las urnas. La vicepresidenta Yolanda Díaz pide a su socio iniciativas concretas y "dotar de contenidos" esta nueva etapa política. "Se acabó el tiempo de la reflexión, ya hemos reflexionado, ahora es el tiempo de la política". Si bien el CGPJ y la derogación de la ley mordaza son los puntos de partida de Sumar, en el partido ponen coto a una posible intención del presidente, de achicar el espacio de su izquierda alternativa, de cara al próximo ciclo. Es una idea que en Sumar buscan erradicar, pero a la vez, advertir al presidente por si se encuentra entre sus planes.

La vicepresidenta segunda del Gobierno ha respondido precisamente este martes a una pregunta en una entrevista en "La Cafetera" de Radiocable en la que se le inquiría sobre una posible OPA del presidente del Gobierno sobre Yolanda Díaz. Algo a la que la también ministra de Trabajo no ha querido dar crédito. "No me puedo poner en este punto. Si fuera así sería muy grave que un presidente paralice el país por esto. Estoy segura de que no es así", ha respondido tajante.

Ante este planteamiento, desde Sumar, diversos cargos han advertido desde este lunes al PSOE de que no sirve solo con mantenerse en el cargo per se, sino que hay que "gobernar". Es por eso que desde el espacio piden a Sánchez "políticas" y no solo "discursos". La propia vicepresidenta ha repetido hoy la necesidad de “políticas públicas” y ha recomendado “serenidad, calma, debates de alturas” y ha criticado que se pueda convertir “los problemas de los políticos en los problemas de la ciudadanía”. Así, ha recomendado “bajar el diapasón, desdramatizar la política”.