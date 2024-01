Yolanda Díaz: reina de las sentadillas, "obsesa del trabajo" y, ahora también, "forofa del Zara"

La vicepresidenta segunda del Gobierno, ministra de Trabajo y líder de Sumar (todo en uno), Yolanda Díaz, acudió anoche a una entrevista en el programa de RTVE "Late Xou", con Marc Giró. Una conversación que dio para mucho y en la que se destapó el peculiar hábito de la política antes de cada mitin: realizar una tanda de sentadillas. Entre risas, la ministra compartió con el presentador su técnica, describiendo la postura como "culo para atrás, piernas en paralelo y agáchate".

Estas sentadillas, según confesaba Yolanda Díaz, son una parte esencial de su preparación antes de subir al escenario. "Siempre hago sentadillas antes de subir a la tarima", afirmaba. En el final de la entrevista, incluso se animó a realizar una serie de repeticiones para ilustrar su compromiso junto al presentador Marc Giró, al que animó con frases como "venga, dale, Marc". Mientras realizaba el ejercicio, aseguró: "Puedo estar así sin parar".

La cuenta de "X" de Sumar, compartía el momento en sus redes sociales junto al mensaje: "Cuando entrevistas a Yolanda Díaz lo mismo te enseña a hacer una sentadilla o que siempre tienes que firmar un despido como no conforme". Ante esta publicación, los usuarios no han tardado en reaccionar con comentarios como "esto es penoso", "Qué vergüenza, no tiene límites" o "Para esto ha quedado una ministra. Para salir en televisión haciendo sentadillas. Qué poca seriedad. No está a la altura de su cargo. Y riéndose de los despidos".

Díaz, además de su faceta política, reveló más detalles sobre su vida cotidiana. Se describía así como una apasionada por la moda, admitiendo que es una "forofa de la moda gallega y de Zara". En este punto, la ministra de Trabajo admitía conocer a Amancio Ortega, pero pese a que éste lleva "una vida normal", nunca se le ha encontrado por la calle. Y no es el único que va por la calle "normalmente", según narraba Díaz, la gente se sorprende cuando la ve haciendo la compra. Porque una cosa dejó clara: "Soy una mujer libre, lo hago todo yo. No me gusta que en mi casa haya gente".

Durante la entrevista en "Late Xou", la ministra también confesó la reacción de su hija a ciertos de sus mítines, calificándolos en ocasiones de "chapas". Según contaba, su hija, criticó uno de los discursos de su madre junto a Ada Colau diciendo: "Mamá, te enrollaste y no sabías cómo terminar". Así, Yolanda Díaz admitía: "Me pega unas críticas que no veas".