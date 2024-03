Yolanda Díaz pincha en su primera votación como líder de Sumar: solo moviliza al 11,6% de sus bases

Ya hay datos palpables sobre el liderazgo de Yolanda Díaz. Es la primera vez que se somete a una votación comprometida después de zafarse de este examen que constantemente solicitaba Podemos. Y los resultados, distan de constatar un apoyo masivo a las tesis de la vicepresidenta.

Yolanda Díaz fue elegida este sábado coordinadora general de Sumar con una votación en la que participó tan solo 8.179 personas de un total de 70.000 inscritos de los que la organización presume tener. Así, solo ha logrado movilizar en un proceso que ha durado dos meses al 11,6% de sus afines. El partido, sin embargo, no cuenta en esta asamblea con el número total de militancia, sino que hace unas cuentas diferentes al entender que no pueden ser contabilizados en la asamblea el número de inscritos total, al haber abierto el partido un proceso de votación en su página web en el que había que registrarse previamente y antes de un plazo para poder votar tanto las candidaturas como los documentos políticos, organizativos y éticos. Con esta dinámica, intenta esconder el fracaso que ha recibido de sus bases. De las 14. 196 personas que se inscribieron para participar en la asamblea, solo lo hicieron 8.179.

En la I Asamblea de Sumar, Díaz obtuvo un total de 6.671 votos de 14.196. Esto es, ha sido apoyada por el 81,5%. De este porcentaje, 379 (4,63%) han apostado por la candidatura alternativa liderada por Baleares, 447 han preferido abstenerse en la votación y otros 682 han sido votos en blanco. La dirección de Sumar contará, tras los resultados, con 76 miembros de Sumar Avanza y 4 de Sumar Baleares. Así, casi un 20% de la militancia que ha participado ha mostrado su rechazo a la vicepresidenta y ha optado por votar otras opciones.

Los datos del arrastre de Díaz no tienen precedentes. No se presentó en primarias para ser elegida candidata de Sumar a las elecciones generales, hace justo un año. Motivo principal de discrepancias con Podemos, quien exigió someter a primarias los nombres de los candidatos de cada partido en una clara demostración de fuerza. Estos datos se quedan lejos de los 36.000 apoyos que logró Irene Montero para ser elegida candidata a las elecciones europeas, o de los 53.000 inscritos que avalaron a Podemos para llegar a un acuerdo con Sumar para las elecciones generales del 23J, por ejemplo.

La primera asamblea de Sumar se salda con un montante escaso para su líder, Yolanda Díaz. Además, de la escasa participación y apoyo, Díaz no consigue su objetivo de unir en un proyecto híbrido a los partidos a la izquierda del PSOE , ni tampoco imponerse Sumar como la fuerza hegemónica en todo el país. La vicepresidenta ha tenido que ceder ante sus aliados para que su proyecto no se agote antes de empezar.

Sumar había soliviantado a los partidos que le apoyan en el Congreso, al solo reservarles un 30% de cuotas de poder. La asamblea ha estado marcada por las tensiones con sus socios por el despliegue territorial en el futuro del partido de Díaz. En Madrid, Más Madrid defiende su arraigo para orillar la presencia de Sumar en la capital. Sin embargo, Díaz no quiere renunciar a este espacio. Fuentes de Sumar explican que se creará una organización conjunta de Más Madrid y Sumar, a medio camino entre una federación al uso como en las otras comunidades, y el modelo de Cataluña, donde se deja todo el camino para los comunes. Buscan construir un «modelo federal asimétrico» que sea diferente según el territorio y las fuerzas que lo ocupen, pero ser, en general, más que una coalición de partidos. Si bien, reconocen el poder de los de Mónica García en Madrid. Mientras, en Más Madrid explican una versión diferente del acuerdo bilateral al que llegaron esta semana. Reducen a la mínima expresión la presencia de los de Díaz en Madrid. Un acuerdo que todavía no ha sido publicado y que ya ha generado malestar en las filas de IU Madrid avisan a Sumar de que habría roto con ellos tras el acuerdo bilateral de relación con Más Madrid. La ministra de Juventud y candidata a liderar IU, Sira Rego, advirtió de que IU apostará por crear «un espacio donde todas tengamos los mismos derechos».

En Cataluña, directamente no habrá implantación de Sumar. Díaz renunció desde el principio a este objetivo dada la fuerza de los comunes de Ada Colau en el territorio. Compromís, partido que no se ha aliado con Sumar en el plano organizativo, tendrá su propia autonomía y Sumar se implantará en el territorio, aunque ha prometido no competir electoralmente con ellos, para rebajar la tensión.