X6TENCE refuerza su equipo de Counter Strike

Counter Strike continúa en lo más alto de los esports. Su larga trayectoria le ha permitido reunir a millones de jugadores y desarrollar un sistema competitivo que cuenta con los mejores equipos del mundo en competiciones tanto regionales como internacionales.

Con el paso de los años, este shooter se ha convertido en una de las estrellas del mundo de los deportes electrónicos. Sus emocionantes partidos han reunido a millones de aficionados que animan a sus equipos favoritos generando una gran comunidad apasionada por los esports.

En España contamos con algunos de los equipos más destacados tanto a nivel nacional como internacional. X6TENCE se ha establecido como el club más longevo de deportes electrónicos en España. Tras su nacimiento en 2004, este equipo se establece como un referente a nivel nacional en el mapa de los deportes electrónicos españoles.

Y es que, desde su nacimiento, X6TENCE siempre ha tenido la vista puesta en las mayores competiciones. Durante varios años, este club destacó principalmente en su modalidad de Counter Strike. Su equipo fue capaz de ganar todas y cada una de las competiciones a las que se presentaba durante más de dos años, ganando más de 200 partidos oficiales consecutivos y estableciéndose como uno de los ocho mejores equipos del mundo.

Con el paso de los años, el equipo de CS:GO ha ido perdiendo fuerza, pero el club siempre ha apostado por esta modalidad al ser uno de los referentes a nivel mundial. Con la absorción del equipo por parte de Giants Gaming, hace varios meses, el club se ha centrado en llevar al equipo de Counter de nuevo a lo más alto del panorama internacional y por ese motivo ha presentado nuevos fichajes para la temporada que viene.

Jesper Plougmann más conocido como “TENZKI”, de 26 años llega al club para cerrar el equipo de Counter. Con amplia experiencia competitiva al más alto nivel internacional, tras su paso por clubes como Nordavind, Imperial, Dignitas, Rogue o SK Gaming, supone un refuerzo clave para el roster de CS:GO.

¡ES OFICIAL! Se sube a la nave 🚀



Welcome home @tenzkiCSGO!



¡VAMOS, ALIENS! 👽 pic.twitter.com/FxDIt9ZwwM — x6tence 👽 (@x6tence) November 24, 2020

TENZKI consigue su pase para embarcar en la nave de los aliens tras haber realizado incursiones con los mismos como ‘Stand-In’, o jugador de refuerzo, en las pasadas ediciones de Nine To Five, One Tap League y en los clasificatorios de DreamHack. Su gran rendimiento y buena sinergia con el resto del equipo han sido claves en la decisión del club de fichar al jugador.

‘zEVES’, actual coach de x6tence, ha comentado sobre el ‘rifler’ que: “es genial reencontrarse con TENZKI después de unos años. Tiene muchas cualidades que estábamos buscando cuando reconstruimos la plantilla y ha encajado muy bien en este equipo”.

De este modo, el roster de x6tence queda conformado por:

‘maNkz’ (IGL)

‘mertz’ (AWP)

‘TENZKI’

‘Nodios’

‘Queenix’

Y, por último, ‘zEVES’ (Coach).

La próxima vez que podremos disfrutar de este equipo al completo será en la sexta parada de la One Tap League de este fin de semana, del 27 al 28 de noviembre, donde lucharán para salir campeones por tercera vez en esta temporada.