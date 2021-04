CoD Warzone aparece en la escena competitiva española de la mano de x6tence

El equipo de x6tence sigue ampliando sus horizontes. El histórico club de esports anuncia la creación de una división profesional en Call of Duty: Warzone, uno de los títulos más populares de Activision. Tras el lanzamiento de su equipo y la reactivación de la Academia en Counter Strike: Global Offensive, x6tence prosigue con su crecimiento a nivel competitivo con esta escuadra en CoD. La creación de esta división profesional va aparejada a la incorporación de dos jugadores reputados y caras visibles de Call of Duty: Warzone en la escena nacional: Sergio ‘Chiky’ Fernández y Javier ‘JaViToTTi’ Rey. Ambos son referentes en este videojuego de disparos en primera persona. Además, Chiky es viejo conocido de x6tence y sus seguidores, pues ha sido integrante activo de su comunidad.

JaViToTTi, por su parte, es considerado uno de los mejores jugadores en España. “Trabajar en lo que te gusta te motiva y te hace feliz, siempre ha sido mi meta. Gracias a x6tence lo he conseguido. Han creído en mí desde el principio y solo puedo agradecerles todo lo que han hecho por mí dando lo mejor de mí mismo cada día. Estoy feliz de poder seguir con el equipo que creyó en mí desde los inicios. Este sueño es gracias a todos. Esto solo es el comienzo”, destaca Chiky. JaViToTTi, por su parte, agradece la oportunidad: “Estoy muy contento y motivado por esta nueva etapa que se presenta en mi vida, ya que, aunque siempre he estado muy relacionado con el mundo de los videojuegos, nunca me atreví a tomar la decisión de dedicarme profesionalmente a ello.

La fantasía llega a Verdansk '84 vestida de alien 👽



📰 Noticia en el vídeo.#Somosx6tence — x6tence (@x6tence) April 28, 2021

Quiero agradecer a x6tence que me dé la oportunidad de cumplir un sueño. Intentaré dar el 200%, llevar al equipo al máximo nivel y situarlo en el lugar que se merece”. Germán Domínguez, Project Manager de x6tence, da la bienvenida a las dos incorporaciones. “Para estar a la altura de nuestra historia competitiva no basta que nuestros talentos tengan un potencial competitivo muy alto, una proyección de futuro inmensa o que sean líderes de sus respectivas comunidades, sino que tenemos que velar mucho por la calidad humana de esas personas. Necesitamos gente que no solo comparta nuestros valores, sino que sean capaces de proyectarlos sobre los demás y que supongan una influencia positiva para quienes nos siguen.

Tanto Chiky como JaViToTTi son dos personas que cumplen con cada uno de los requisitos que nuestro arquetipo de jugador ideal comprende. Al primero le hemos visto crecer y desarrollarse dentro de nuestra comunidad, y el segundo es una persona que desde el primer momento sabíamos que era de los nuestros. Estamos muy orgullosos de inaugurar una nueva división competitiva de la mano de dos personas que sabemos que sabrán representar mejor que nadie lo que es x6tence y lo que queremos que sea en el futuro”.

La creación de la división profesional de Call of Duty: Warzone es otra nueva muestra del compromiso de x6tence con la comunidad. Este título encaja perfectamente con el ADN del club, cuya labor va más allá de competir y lograr resultados, ya que también buscamos identificarnos con las personas que integran la escena y avivarla en la medida de lo posible.