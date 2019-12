Google Nest, tu aliado para que esta Navidad dediques tiempo a lo que de verdad importa

La Navidad es una de las épocas más especiales del año: las calles están llenas de luces, los árboles de Navidad invaden nuestra casa y todo está inundado de espíritu navideño. Pero también es una época llena de recados y tareas que hacer como poner el árbol, comprar los regalos o buscar nuevas recetas para los encuentros familiares. ¿Y si tuviéramos algo de ayuda adicional? Estas navidades podrás dedicar tiempo a lo que de verdad importa gracias al Asistente de Google.

Publicidad

Aquí te mostramos algunos trucos:

1. Llena tu casa de ambiente navideño con solo usar tu voz. Pídele a tu Nest Mini que ponga villancicos o canciones infantiles en Spotify para ambientar tu casa mientras pones el árbol de Navidad o celebras una fiesta con amigos. ¿Quieres encender las luces del árbol? Sólo di “Ok Google, enciende el árbol de Navidad[1]” y llena tu salón de espíritu navideño sin levantarte del sofá. Entre tantos preparativos, para que en Nochevieja no se te olviden las uvas pídeselo a tu Nest Mini: “Ok Google, añade uvas a la lista de la compra”.

2. Organiza una reunión navideña con amigos. Aprovecha esta época de fiestas para reunir a tu grupo de amigos en una comida navideña. ¿Necesitas inspiración en la cocina? Pídele a tu Nest Hub “Ok Google, dime recetas de canapés para Navidad” y te ofrecerá numerosos platos originales entre los que te será difícil elegir. Para entretener a tus invitados, pídele al altavoz con pantalla Google Nest Hub, “Ok Google, enséñame fotos del año pasado” y pasaréis un buen rato recordando viejos tiempos.

3. Haz los regalos más originales. Te propones regalar algo original y sorprendente y necesitas ayuda, pero el altavoz con pantalla Google Nest Hub será tu mayor aliado. Sólo di “Ok Google, busca vídeos de ideas de regalos de navidad” y triunfa con los regalos de este año. ¿Quieres entretener a los niños con manualidades navideñas? Pídele a tu Nest Hub “Ok Google, busca vídeos de manualidades para navidad” y a través de su pantalla táctil te mostrará tanto los materiales necesarios como los pasos a seguir.

Publicidad

4. Encuentra el regalo que buscas. El asistente de Google en el móvil será tu compañero perfecto para las compras navideñas, pídele que busque tiendas de regalos cerca de ti y te indicará numerosas opciones para que puedas encontrar los regalos que necesitas. Si alguna vez te has olvidado de dónde has aparcado con las prisas y las compras de última hora, ya no tienes de qué preocuparte, pídele al asistente de tu móvil “Ok Google, recuerda que he aparcado aquí” y haz tus compras sin preocupación. Cuando termines pregúntale dónde has aparcado y te guiará hasta tu coche.