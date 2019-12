Fijar una fecha y planificar la maternidad antes de los 35 años es clave para la fertilidad

Fijar una fecha en el calendario y planificar la maternidad y paternidad antes de los treinta y cinco años como una parte más de la vida es clave para evitar problemas de fertilidad en el futuro. Es necesario que las parejas prevean, al igual que se lleva a cabo con otros proyectos profesionales, vitales, etc., cuándo les gustaría ser padres, por ejemplo, en 2025. Si cuando llega ese año no es el momento oportuno, habrá que tomar decisiones que harán posible o facilitarán tener hijos en el futuro”, explicó el director de IVI Bilbao, Marcos Ferrando.

Publicidad

El especialista en fertilidad, Marcos Ferrando, ahondó y profundizó en los problemas de fertilidad, su tratamiento y cómo prevenirlos el miércoles, 11 de diciembre de 2019, en el marco de la jornada divulgativa Encuentros con la Salud. La ponencia, que llevó por título Mi fertilidad: qué, cómo y cuándo preocuparme tuvo lugar en el Bizkaia Aretoa de la Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibersitatea (UPV/EHU), fue gratuito y estuvo abierta al público general hasta completar el aforo.

Problemas de fertilidad

“En la actualidad un 15% de las parejas van a encontrarse con algún tipo de problema a la hora de tener hijos y la cifra está aumentando. Esto se debe a que el intervalo biológico ideal para ser padre o madre va de los 20 a los 35 años, pero, debido al estilo de vida imperante en la actualidad, cada vez se atrasa más el momento de tener hijos. Las causas de la infertilidad y el porcentaje de personas afectadas por una patología que le impida tener hijos sigue siendo el mismo. El avance de la edad es el gran responsable de que surjan complicaciones”, afirmó el director de IVI Bilbao.

Sobre el momento en el que una pareja podría comenzar a plantearse que pueden padecer un problema de fertilidad, el Dr. Marcos Ferrando indicó que “si tras un año de mantener relaciones sexuales de forma regular no se consigue un embarazo, se debería acudir a un especialista”.

Publicidad

Decidir a tiempo

Una vez se establece una fecha concreta, es posible que, al llegar el momento, la pareja decida que no es el momento adecuado para ser padres. Pero, en ese caso, el Dr. Ferrando afirmó que, para evitar problemas futuros, “hay que tomar decisiones. Las alternativas por las que se debería optar serían, ir a por el bebé o congelar óvulos. Esa acción hará que la calidad ovárica -óptima hasta los 35 años- no disminuya. De manera que, el día de mañana, se tendrán mayores garantías y facilidades a la hora de lograr un embarazo. La gente tiene que entender que si no se actúa y se demora la maternidad, por ejemplo, hasta los 40 años, pueden surgir los problemas de fertilidad”.

Publicidad

Las parejas que no hayan optado por un método de preservación de la fertilidad y, debido al estado de los óvulos, se encuentren con problemas, pueden recurrir a la donación -procedimiento de fecundación in vitro en el que los óvulos empleados proceden de una donante menor de 35 años-. La donación de óvulos presenta una tasa de éxito muy alta. De hecho, el IVI dispone de programas que garantizan un niño.

Tratamientos disponibles

Una vez se identifica un problema, los afectados tienen disponibles diversos tratamientos como la inseminación artificial –método que consiste en depositar los espermatozoides en la mujer mediante instrumental especializado y con técnicas que reemplazan la copulación, la fecundación in vitro –técnica en la que la fecundación de los ovocitos (célula reproductora femenina) por los espermatozoides se realiza fuera del cuerpo de la madre, o la ya mencionada donación de óvulos.

“En estos momentos se dispone de nuevas técnicas, que aunque experimentales, ya están siendo usadas por nuestras pacientes con el fin de producir un rejuvenecimiento ovárico. El objetivo es intentar que aquellos ovarios que no funcionan correctamente debido a la edad, puedan volver a funcionar o hacerlo mejor y, así, se pueda conseguir un embarazo sin tener que recurrir a la donación”, explicó el Dr. Ferrando

Tasa de éxito

Sobre la efectividad de estas opciones, el director de IVI Bilbao indicó que “nueve de cada diez parejas conseguirán su objetivo. Actualmente, es infrecuente que las mujeres no lleguen a tener un embarazo. Los casos en los que no se alcanza es porque la pareja, por diferentes motivos, no quiere recurrir a la donación de óvulos o, tras varios intentos, se identifica que el problema se encuentra en el útero y, por ello, no se puede actuar”.

Publicidad

Sobre Encuentros con la Salud

Encuentros con la Salud es una iniciativa del diario El Correo, organizada junto a Docor Comunicación, que cuenta con la asesoría científica de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao y, en esta ocasión, con la colaboración de IVI Bilbao.