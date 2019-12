¿Es posible emprender a partir de las 50?

Es un hecho comprobable que a partir de los 50 años, aquellas personas que se ven obligadas a buscar un trabajo por cuenta ajena, muchas veces después de haber trabajado durante toda su vida en la misma empresa y tras verse desvinculados de ella, se enfrentan a la dificultad que supone conseguirlo. A la edad pueden sumarse otros factores que suponen discriminaciones inaceptables pero existentes hoy en día, como pueden ser la edad, la raza, el sexo o la religión. Cuando un trabajador se ve clasificado en varias de estas discriminaciones, su situación en el mercado laboral empeora. Encontrar un empleo duradero, de calidad y adecuado a la experiencia y capacitación del demandante es, en estos casos, especialmente complicado. Esta situación les aboca a una sensación de desánimo y preocupación que fácilmente puede afectar a la autoestima. Emprender puede convertirse en una opción a tener en cuenta y en una alternativa real.

En un momento como el actual, además, en el que nos encontramos con una serie de variables a tener en cuenta, como la reducción de nuevos nacimientos y un espectacular aumento de la esperanza de vida; combinados ambos factores con la práctica de muchas empresas actuales de lo que se denomina ‘edadismo’ o ‘aging’, que no es otra cosa que la discriminación por razones de edad. Sumado esto a una previsible escasez del empleo humano que vendrá generada por la incorporación de la robótica de una forma más agresiva, hace que se planteen una serie de dudas muy importantes sobre la futura actividad profesional. ‘Es por esto’ indica Carlos Molina, CEO de 50pro, el programa de formación en liderazgo emprendedor senior, ‘que debemos pensar muy seriamente en un continuo plan de formación durante toda la vida de cada uno de nosotros’.

‘El trabajo por cuenta propia es una alternativa muy a tener en cuenta’ afirma Molina ’sobre todo para los seniors, que acumulan experiencia, conocimientos que deben actualizar, y contactos, que favorecen la confianza entre las personas”.

Afirma Molina que, aunque hay algunas cualidades innatas especialmente favorables a la hora de emprender y que pueden facilitar el éxito, se puede llegar a hacerlo con práctica, esfuerzo y experiencia. En el caso de los mayores de 50 años, contar con una dilatada experiencia en un trabajo profesional cualificado, favorece sustancialmente el emprendimiento profesional. Por el contrario, la incapacidad o dificultad para tomar decisiones o asumir riesgos, no saber trabajar en equipo o carecer de cualidades de liderazgo, podrían dificultar e incluso lastrar el camino del emprendimiento. ‘No hay que olvidar tampoco’ advierte ‘que hay una variable, que yo juzgo incontrolada, y que es la suerte’. ‘Esta variable no depende del propio emprendedor, responde a las circunstancias que le rodean y las personas de su entorno, escapando de su control. Pese a ello, tirar la toalla no debería ser una opción. La resiliencia, la esperanza y la perseverancia son cualidades que hay que practicar siempre. El camino del emprendimiento es difícil’ concluye Molina ‘pero, sin duda, satisfactorio’.