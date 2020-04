Pautas para reducir el estrés y la inseguridad durante el embarazo

Durante el embarazo el nivel de estrés en una mujer puede aumentar; más si se tiene cuenta el momento excepcional que vivimos. Por eso, es importante que la futura mamá aprenda a gestionarlo desde el principio del embarazo, cuando el desconocimiento se apodera de la mujer, y también durante el resto del proceso, cuando las molestias se intensifican y la incertidumbre gana terreno.

Según The Holistic Concept, aprender a calmar las emociones puede ayudar a que el embarazo sea más placentero y, para ello, es fundamental dejar a un lado la inseguridad. “El embarazo es un periodo de cambios radicales y es comprensible sentirse vulnerable. El cuerpo está en constante transformación y se toma consciencia de la llegada inminente de un bebé, con la que cambia la vida para siempre. Se suelen experimentar todo tipo de emociones muy contradictorias”, asegura Carla Sánchex, experta en bienestar y co-fundadora de The Holistic Concept.

Para aprender a lidiar con las emociones ofrecen cinco consejos que se deben tener en cuenta durante el embarazo:

· Compartir las emociones e inseguridades.

Es muy recomendable que la futura mamá exprese a su pareja cómo se siente. Mantener una buena comunicación es importante para que la futura mamá se sienta comprendida y arropada. También es muy positivo que hable con amigos, familiares u otras mujeres embarazadas que están viviendo la misma situación.

· Aprender a respirar con control y consciencia.

Controlar la respiración reduce los sentimientos de estrés o ansiedad. El aire es el primer alimento que recibe el cuerpo. Durante el embarazo la respiración juega un papel crucial. “Crear tiempo para el encuentro con la respiración es una oportunidad de generar un diálogo intuitivo con el bebé”, asegura Sánchez. Además, el control de la respiración es la base del parto. La respiración profunda en el alumbramiento puede ayudar a combatir el impulso de entrar el pánico cuando se siente del dolor de las contracciones.

· Cuidar el cuerpo.

Es muy importante hacer ejercicio físico y complementarlo, si es posible, con yoga o pilates prenatal para dominar el centro de gravedad, que está en constante cambio. Además, es recomendable combatir los problemas de circulación asociados al embarazo llevando a cabo, desde casa, distintos ejercicios suaves con las piernas.

· Cuidar la dieta.

La alimentación puede afectar los niveles de energía, sueño y estado de ánimo. Es recomendable eliminar alimentos procesados y azucarados y sustituirlos por frutas y verduras, proteína de calidad, frutos secos y semillas. El embarazo es el mejor momento para hacerlo.

· Cuidar el descanso.

La mala calidad y falta de sueño son comunes en este periodo. The Holistic Concept recomienda a las mujeres embarazadas que no se acuesten tarde y respeten las 8 horas de sueño, y que no se vayan a la cama con el estómago lleno, ya que una digestión pesada puede interrumpir el tiempo de descanso. Además, recomiendan, dentro de lo posible, hacer una pequeña siesta cada día para equilibrar el cansancio y realiza ejercicio físico para cansar el cuerpo.

Un programa íntegro para embarazadas

La plataforma de gestión del estrés de The Holistic Concept cuenta con un programa íntegro para embarazadas que ofrece herramientas para enseñar a las futuras mamás a relajarse, a equilibrar las emociones y a descubrir valores positivos de uno de los momentos más importantes de sus vidas.

Los contenidos se ofrecen de forma gratuita desde el inicio de la cuarentena (hay que introducir el código de acceso CALM20 en www.theholisticconcept.app) y contienen vídeos y audios con una duración de entre 2 y 10 minutos, para que las mujeres los pongan en práctica: ejercicios de respiración para ampliar la capacidad pulmonar y conectar con el bebé y para calmar el sistema nervioso y serenar la mente; ejercicios suaves y masajes para mejorar la circulación en las piernas y en los pies, la flexibilidad de las caderas y soltar tensión de la espalda. También proporciona las herramientas necesarias para adquirir hábitos relajantes para antes de ir a la cama y conseguir que el descanso sea de calidad.

“Este programa pretende favorecer el proceso de embarazo en el que las mujeres viven cambios vitales en muy poco tiempo. Nuestro objetivo es ayudarles y concienciarles de la importancia de conseguir la tranquilidad mental necesaria para el desarrollo del futuro bebé y también de ellas mismas”, comenta Carla Sánchez, co-fundadora de la plataforma.