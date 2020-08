Razones por las que sí deberías hacer psicoterapia online

Con la llegada del coronavirus a nuestras vidas, nos hemos visto obligados a adaptarnos a las circunstancias y dejar nuestra rutina de lado para confinarnos en casa durante una larga temporada.

Debido al alto riesgo de contagio, los profesionales se han tenido que cerrar consultas y a cancelar miles de citas. Pero gracias a la tecnología, en muchos casos, se ha podido seguir atendiendo a los pacientes de forma efectiva mediante la telemedicina.

Este es el caso de la terapia psicológica online, que desde hace unos años, se ha ido expandiendo cada vez más. ¿En qué consiste la terapia psicológica online?

Mediante la telemedicina, la psicología puede abarcar y ayudar a un mayor número de pacientes, ya que no requiere de sesiones presenciales sino que se realiza a través de Internet. Es ideal para aquellos pacientes que no tienen apenas tiempo, o los que por los motivos que sean no pueden moverse de casa o, para casos como los actuales, en los que por motivos mayores se deben cerrar las consultas.

El contacto entre el psicólogo y paciente se puede establecer mediante distintas modalidades:

Teléfono, Chat o correo electrónico. Son vías útiles sobretodo para un primer contacto o como complemento de una terapia. Aun así, hay que destacar que se pierde una valiosa información como es el contacto audiovisual entre paciente y psicólogo clínico. Por ello, se considera que es un apoyo a la terapia, pero no un substituto.

Vídeollamada o videoconferencia. Este es el método más eficaz, ya que no se pierde el contacto audiovisual entre el paciente y el profesional. Siempre que haya una buena calidad de sonido e imagen, se asemejará mucho a la consulta presencial.

¿Cómo son las primeras consultas?

Todo dependerá de cada persona y sus necesidades, distinguiremos dos modalidades de consulta: la de orientación o la apoyo puntual.

Durante la primera consulta se observará si se trata de una persona que necesita una intervención puntual, sobre un problema puntual, para aclarar dudas o escuchar una segunda opinión… O si por el contrario, estamos frente a una persona que presenta un trastorno psicológico, como la ansiedad o una crisis personal, entre otros.

En el segundo caso, se requerirá de una intervención similar a la de un tratamiento presencial, estableciendo un número de sesiones y un tratamiento personalizado.

Se suelen establecer tareas a realizar entre sesiones para que el paciente vaya trabajando entre consultas e ir avanzando. Todo esto se valorará durante la primera consulta realizando un diagnóstico.

Ventajas y desventajas de este tipo de terapia

Presenta bastantes ventajas respecto a la terapia tradicional:

Barreras geográficas : todas las dificultades en desplazamientos desaparecen, pudiéndose llevar a cabo la terapia en cualquier lugar siempre que tenga acceso a Internet.

Flexibilidad horaria : Basta con conectarse a la hora pactada con el profesional, sin perder tiempo en desplazamientos previos. El tiempo se rentabiliza más, pudiéndose adaptar incluso a las agendas más apretadas. Además, si se presentan viajes no se verá obligado a interrumpir su tratamiento.

Barreras físicas: en los casos donde hay una incapacidad física, no será necesario el desplazamiento. Pero también resulta de gran ayuda para iniciar aquello tratamientos en de trastornos que, por su naturaleza, impiden a la persona salir al exterior (como los ataques de pánico y la agorafobia).

Existen también limitaciones y desventajas:

Debemos saber en manos de qué profesional no estamos poniendo. Evitar estafas y, sobretodo, informarnos sobre sus métodos y reputación o experiencia académica y profesional.

casos severos , en los que el paciente puede suponer un riesgo para sí mismo o terceros. Aquí siempre que sea posible deben hacerse terapias presenciales urgentes, (como en los estados Este tipo de terapia no es substituible por la tradicional en todo tipo de casos y pacientes. Existen, en los que el paciente puede suponer un riesgo para sí mismo o terceros. Aquí siempre que sea posible deben hacerse terapias presenciales urgentes, (como en los estados psicóticos ). Tampoco es adecuada para trastornos graves de alimentación, como la anorexia y la bulimia

No es adecuada para problemas en su fase aguda, ni para depresiones profundas con intento de suicidio.

Es importante que el psicólogo y el paciente, se sientan cómodos y se cree un vinculo profesional agradable y con confianza, si no la terapia no será exitosa.

Recomendaciones a la hora de elegir un profesional online

La ética de la terapia psicológica online es la misma que en la psicología tradicional y se rige por el Código Deontológico del Psicólogo.

Conviene asegurarse de que el profesional esté titulado y acreditado ; se puede verificar la trayectoria clínica, el número de colegiado, la experiencia profesional y las acreditaciones.

Asegurarse de que está especializado en el problema a tratar.

En caso de duda, existe un teléfono del Colegio Oficial de Psicólogos donde le pueden dar información de los datos del colegiado.

En cualquier caso, debemos saber quién es la persona que se vaya a poner en tratamiento por esta vía. Pero también es necesario alertar sobre el intrusismo profesional de personas que no estén acreditadas.

Podéis encontrar mis servicios telemáticos en mi perfil, tanto de mensajería como telemedicina.

Silvia García es la directora del Centro de Psicología Científica Aplicada (PSICIA) y es experta en ansiedad, fobia social y terapia de pareja, entre otros. Compagina su labor profesional con la docencia, ejerciendo como profesora en el grado de Psicología.Ha colaborado en publicaciones sobre la fobia social y se ha formado ampliamente para la evaluación, diagnóstico y tratamiento individual de diversos trastornos psicológicos.Actualmente es directora del Centro de Psicología Científica Aplicada (PSICIA).