5 habilidades para emprender en la nueva realidad

Comunicación, especialmente comunicación online. Es cierto que el mundo online ya estaba en auge, pero la COVID-19 está obligando a que muchos emprendedores, cuyo modelo de negocio no tenía tanto peso en el contexto online, ahora lo vean como su única alternativa. Sin embargo, el mundo online no es una alternativa per se, es un soporte, una nueva forma de comunicar. Y esa forma de comunicar es una habilidad que se tiene que adquirir para generar contenidos de marca y de valor en Internet. Además, no hay que olvidar que lo importante es generar valor hacia el cliente y para ello debemos usar todos los medios a nuestro alcance, incluido el entorno digital, pero siempre entendiendo que es un medio y no un fin en sí mismo.