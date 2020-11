“El parto es muy animal, basta muy poco para que la oxitocina no se libere”

El otro día se publicó en el País una entrevista con una matrona que decía que “hay que salir de los entornos hospitalarios para dar a luz hacia espacios de nacimientos más respetuosos como las casas de nacimientos”, y enseguida comenzaron las críticas porque la mayoría leyó casa e interpretó hogar cuando una casa de nacimiento es, en realidad, una maternidad dentro de un complejo hospitalario, que traduce del inglés literalmente birth houses. Sara Cañamero es matrona en Maternatal, un centro que desde hace años está especializado en la atención integral de la mujer en todas las etapas y esferas de su vida, incluido, claro está, el embarazo y postparto.

-Cuéntenos en qué consiste esto, cómo son, si las tenemos en España y qué diferencias hay con las conocidas como Maternidades.

-Las Casas de Partos son unidades obstétricas de bajo riesgo dirigidas por matronas donde se sigue una filosofía orientada hacia el parto como un proceso fisiológico y rige el principio de Primum non nocere, y que tiene lugar en un entorno que se asemeja al hogar- pero con todo el material, medicamentos e instrumental para poder atender una urgencia en el caso que suceda. Son unidades en las que sólo pueden parir las embarazadas de bajo riesgo, que han tenido un seguimiento en el sistema sanitario de su embarazo.

-¿Suelen estar adyacentes al centro hospitalario?

-En España vamos muy lentos en el proceso con respecto al resto de países europeos, pienso que en parte es debido a que en los países donde los Birth Center están asentados es porque el estatus de la matrona es muy diferente al que tenemos en España: como profesional independiente, con título universitario y un estatus social importante, con verdadera autonomía, consulta propia, etc.

Contamos con unidades de “parto respetado” dentro de un centro hospitalario. Hay un par de casas de partos privadas, y en el ámbito público encontramos dos casas de partos asociadas al hospital: una en la Comunidad Valenciana y otra en Cataluña.

Debo decir que los Birth Center son un lugar no sólo seguro, sino que suponen un menor gasto para el sistema sanitario. Y no es una opinión personal, es evidencia. En 2011 se publicó un estudio de 64000 partos en Reino Unido al que llamaron BIRTHPLACE y las conclusiones a grandes rasgos son las siguientes : Se consensuó que parir en una casa de partos llevada por matronas independientes, para mujeres de bajo riesgo demuestra un beneficio universal, debido a que presentaban una mayor tasa de partos vaginales espontáneos y una menor tasa de partos instrumentales, cesáreas, transfusiones sanguíneas, traslados a las Unidades Obstétricas, episiotomías y desgarros perineales de tercer y cuarto grados, comparado con las tasas obtenidas en las unidades de matronas en hospitales. No hubo diferencias estadísticamente significativas respecto a los resultados perinatales adversos.

-Vamos a ir desterrando mitos. Yo le voy a decir frases y usted, como matrona con 14 años de experiencia, me dice si es falso o verdadero y me explica por qué…

1) Administrar oxitocina sintética es bueno sí o sí y se hace por protocolo para evitar males mayores como una atonía uterina.

-La hemorragia postparto supone uno de los mayores riesgos para la mujer en el puerperio inmediato. En los últimos consensos, estudios y protocolos nacionales e internacionales se estableció como medida segura para disminuir la mortalidad materna por atonía uterina, la administración de oxitocina durante el parto/alumbramiento. De hecho la OMS recomienda en este informe un manejo activo en el alumbramiento, y eso no es más que administrar a la mujer oxitocina.

2) Si se administra oxitocina sintética el uso de la anestesia epidural es ya indispensable

No siempre es así, conozco varias mujeres que se han preparado excepcionalmente bien para la gestión del dolor y han parido sin analgesia farmacológica durante la inducción. Lo que debemos saber es que desde que una gota de oxitocina sintética entra en nuestro torrente sanguíneo nosotras dejamos de mandar la nuestra, con lo que la cascada hormonal que nos ayuda a sobrellevar mejor el dolor se interrumpe. Dejamos de golpe de producir endorfinas y encefalinas (opioides endógenos) con lo que la percepción del dolor es mucho mayor. Además que el ritmo de las contracciones las pasa a controlar el personal sanitario, y no se van adaptando a las necesidades de la madre y el bebé.

3) La anestesia epidural puede parar el trabajo de parto

Es cierto que la epidural frena las contracciones, y en muchas ocasiones necesitamos de ayudarnos de la oxitocina sintética para que vuelva a ponerse en marcha. Además unos de los últimos estudios de la Cochrane (Anim-Somuah M, Smyth RMD, Cyna AM, Cuthbert A. Epidural versus non-epidural or no analgesia for pain management in labour. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 5. Art. No.: CD000331. DOI: 10.1002/14651858.CD000331.pub4) publicado en 2017 dice que las mujeres que optaron por este tipo de analgesia tienen mayor tasa de parto instrumental.

4) Un ambiente relajado, con poca luz y tranquilo para la mujer facilita el parto

-Verdadero. Como bien dice el obstetra Michel Odent, la oxitocina es una hormona «tímida», que resulta afectada de manera negativa por muchos factores, como la producción de hormonas relacionadas con el estrés como la adrenalina, y todos los factores que nos impidan desconectar el neocortex, y dejar activo nuestro cerebro mamífero, necesario para poder parir con fluidez. El parto es muy animal, basta muy poco para la oxitocina no se libere (y sin oxitocina no hay contracciones, y sin contracciones el parto no va), luego todo se complica.

Por ejemplo:

sentirse observada o intimidada

· el frío

· la incomodidad física (inevitable en la inmovilización)

· no desconectar neocortex- estar muy racional todo el tiempo

· compañía inadecuada

· la luz

5) Es mejor rasurar el vello púbico por higiene:

-Rotundamente falso. Según estudios publicados en la Cochrane Database y la propia OMS las conclusiones en cuanto al rasurado sistemático son las siguientes:

Su práctica se considera injustificada debido a las molestias que ocasiona, y no hay evidencia que es esta práctica disminuya las infecciones. De ahí que las recomendaciones irían en la siguiente línea:

Evitar la práctica rutinaria del rasurado perineal a las mujeres de parto.

Opcionalmente, y si se considera necesario al momento de realizar una sutura, se podrá hacer un rasurado parcial del vello pubiano, o según preferencia de la parturienta.

Basevi V, Lavender T. Routine perineal shaving on admission in labour. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 11. Art. No.: CD001236. DOI: 10.1002/14651858.CD001236.pub2

6) Hay que impedir que la mujer coma por si luego hay que ponerle anestesia

Falso. Esto es lo que dice la OMS desde hace mucho años: “El trabajo del parto comporta el gasto de una enorme cantidad de energía. Dado que la duración de la dilatación y del parto no es previsible a priori, es necesario asegurar a la parturienta un aporte adecuado de energía, con el fin de garantizar su bienestar y el de su hijo. La prohibición absoluta de comer y de beber puede conducir a la deshidratación y a una situación de cetosis (acetona). En los hospitales, es una práctica común poner remedio a esta situación a través de la administración de agua y glucosa por vía endovenosa. El uso de suero como intervención de rutina durante la dilatación es poco recomendable, ya que reduce la movilidad de la mujer e interfiere en el desarrollo natural del parto. Es preferible ofrecerle líquidos y alimentos ligeros”.

Recuerdo que un amigo anestesista me decía, nosotros (los anestesistas) consideramos a toda embarazada en el trabajo de parto como “estómago lleno” y como tal las tratamos, con todas las precauciones. Además, afortunadamente la mayoría de las cesáreas se realizan con anestesia epidural, con lo que la general (que es donde hay mayor riesgo) apenas se emplea.

7) En España se hacen muchas más cesáreas de las debidas. ¿por qué?

-Tristemente verdadero. En España, según los datos aportados por el INE en 2019 se practicaron el 26% de cesáreas. Y la OMS considera que la tasa ideal no debe superar el 15%.

Creo que es debido a la medicalización de los partos, a la poca independencia que tenemos las matronas en los centros hospitalarios y porque somos pocas (falta personal), y en parte porque existen incentivos financieros para el obstetra y el hospital en caso de partos planeados con fecha fija, especialmente en centros privados. Es decir, programar el parto cuando lo normal es esperar, salvo indicación médica contraria, que el parto se desencadene por sí mismo ya que es lo natural y en este caso lo que es natural (un parto espontáneo en lugar de inducido) es bueno. Hago esta matización porque no siempre todo lo natural es bueno pero en el caso de los partos, cuanto más espontáneo sea su desencadenamiento, mejor.

8) La mayoría de la gente confunde parto medicalizado con parir en un hospital. Cuando no tiene nada que ver. Es decir, ¿se puede parir en un entorno hospitalario con poca o nula medicalización? Un parto poco medicalizado es aquél que....

-Cualquier intervención realizada, incluso la que parezca más superflua, debe estar plenamente justificada con evidencia científica.

9) Entonces, si no se indica lo contrario por razones médicas, es mejor un parto poco medicalizado...

- ¡Claro! Esto es así porque se respeta la fisiología, el ritmo de la mujer, del bebé. Porque no conlleva mayor riesgo, porque tiene menos morbilidad, porque intervenimos sólo cuando se nos necesita, porque la mujer y su bebé está controlados de manera contínua, porque la mujer forma parte del proceso, porque la mujer y el bebé son los protagonistas, porque la satisfacción por parte de las familias es mayor, pero sobre todo porque parir es un proceso natural para el que venimos programadas de serie. ¿Se puede torcer en cuestión de segundos? Claro, pero para eso deben estar controladas primero por la matrona y, si hay necesidad de mayor intervención, del obstetra. Las matronas somos las profesionales indicadas para atender los partos. Estamos formadas para ello.

10) Dígame qué opina de una frase real sobre este tema de tender a partos cada vez menos medicalizados, pero dentro siempre dentro del hospital: esta “moda” propia de grupos que desprecian la ciencia, magufos, negacionistas.. donde predomina la incultura y la escasa preocupación por la política.

-Pues opino que nada más lejos de la realidad y de la evidencia científica. Es un error politizar algo tan natural y humano como el parto. Éste no va de modas, va de evidencia científica, de respeto. Mucho se ha publicado en España y en organismos internacionales para avalar y reconocer cuál es la mejor manera para parir, para la madre, el bebé, la familia y la sociedad. En términos económicos y sanitarios, con marcadores, índices, tasas y mucha evidencia científica. Y por supuesto con plena seguridad, porque sabemos que si hace falta intervenir, el sistema estará preparado para ello.

En definitiva el parto es un proceso que llevamos miles de años haciendo y para el que el cuerpo está preparadísimo, con sus ritmos y tiempos. Podríamos decir que es prácticamente perfecto y con un orden natural con la precisión de un reloj suizo. Por eso es tan importante que la madre, siempre dentro de un marco sanitario seguro, sea la protagonista y dueña del proceso, es decir, que se concentre en su respiración, en sus contracciones. Cuando las mujeres paren así, tranquilas, los partos suelen ir mejor que es lo que se pretende siempre.

Si, además contamos con la ayuda de la ciencia por si algo se complica, podemos hablar de una elevación altísima de seguridad para madre y bebé. Pero, en definitiva siempre respetando ese proceso tan mamífero, íntimo y milagroso que es dar a luz a una nueva vida.