“Experiencia, talento y una nutrida agenda de contactos, el senior los sigue aportando a la sociedad”

Dentro de las interesantes mesas que se están celebrando dentro del I Congreso Online; construir futuro pensando en el sénior, mañana tendrá lugar la llamada: Empleabilidad, teletrabajo y emprendimiento sénior dónde se hablará de varios aspectos, entre ellos las nuevas posibilidades laborales que se han abierto especialmente después de la pandemia en el ámbito del sénior. Ana Margarito, CEO de 60 y mucho +, empresa organizadora del evento, reflexiona sobre el tema.

¿Cuáles son los puntos más interesantes de debate de esta mesa?

Uno de los problemas que están sufriendo las personas mayores de 50 años es precisamente la discriminación por edad en muchas de los aspectos de su vida, pero fundamentalmente en el ámbito laboral. Con esta mesa, queremos, en primer, lugar analizar la situación actual y las posibles soluciones y alternativas que se presentan para paliar esta situación. Lanzar un mensaje de esperanza basado en la necesidad que tiene la sociedad de aprovechar todo el talento y la experiencia de un sector de la sociedad que es, y será, el más numeroso en los próximos años y cómo algunas empresas ya están poniendo políticas en marcha que potencien las contrataciones de personas mayores de 50 años.

Profesionales como Ignacio Bao, presidente de Signium, Francisco Mesonero, director general de Fundación Adecco, Juan Ortí, CEO-Country Manager Spain de American Express, Carlos Molina, consejero delegado y socio de 50Pro y a Javier Laorden, abogado y socio de honor de Cuatrecasas, debatirán sobre la situación laboral actual en la que se encuentra el sector senior y nos darán a conocer las alternativas en empleabilidad, teletrabajo y emprendimiento en las que algunas empresas ya están trabajando para promover el empleo senior.

Construir futuro pensando en el sénior

¿Qué tres aspectos definen al trabajador sénior?

La experiencia, el talento, el conocimiento y una nutrida agenda de contactos son el resultado de una larga vida laboral que el senior puede seguir poniendo a disposición de la sociedad. La edad, y menos en la época en la que vivimos, -donde a una persona de 50 años, aún tiene por delante más de 30 años de vida activa, nunca debería ser un hándicap que impida poder compartir la actividad laboral con generaciones más jóvenes. No se trata de tener que elegir entre unos y otros, sino en buscar fórmulas que permitan a ambos sectores complementarse entre sí para aprovechas las distintas aptitudes de ambas generaciones y crear grupos de trabajo exitosos.

¿Qué debe hacer un sénior cuando se plantea empezar o emprender de nuevo?

El emprendimiento senior es una alternativa al desempleo que está sufriendo esta generación. Cuando un senior toma la decisión de emprender una nueva iniciativa, tiene que poner toda la carne en el asador, tiene mucho que perder y sabe que no puede rendirse a la primera de cambio. Por tanto, diría que lo pone todo, su experiencia, su conocimiento, sus contactos y sus ganas de sacar una iniciativa adelante que le ayude a superar las dificultades que se le presentan para encontrar un nuevo empleo por cuenta ajena.

¿Hasta qué punto es importante la tecnología? Si algo nos ha enseñado la pandemia es que la tecnología es una aliada necesaria y no una enemiga como muchos pensaban. Y en el caso del senior, ha permitido conectar a muchas personas con sus seres queridos durante esta etapa tan difícil de aislamiento. Pero no sólo eso, cada vez más, la tecnología es una herramienta imprescindible en nuestras vidas. Vemos como la sanidad, la autonomía personal, el cuidado de personas mayores, la ciencia , etc.. están basadas, cada vez más, en la tecnología.

La tecnología es una herramienta imprescindible para conseguir una sociedad más sostenible.

¿Y el networking?

La relación entre personas siempre es muy positiva, pero si además son profesionales del mismo o diferente sector, pueden compartir experiencias, conocimiento que den como resultado posibles alianzas que mejoren los resultados de las distintas empresas.

Además el networking te hace más visible y te da la posibilidad de promover tu negocio. Abre puertas a nuevas oportunidades. Sirve para intercambiar ideas y mantenerse actualizado.

¿Cuáles son las ventajas del teletrabajo internacional sus ventajas para el colectivo senior?

El teletrabajo ha venido para quedarse y tiene ventajas e inconvenientes, aunque las primeras superan a las segundas. Entre las ventajas encontramos:

- Aumento de la conciliación y flexibilidad

- Más tiempo libre

- Aumento de la productividad

- Ahorro de dinero tanto para el trabajador como para la compañía. El trabajador ahorra en desplazamiento y la empresa en espacio inmobiliario

- Contaminación: se reduce considerablemente por la disminución de los desplazamientos.

- Reducción del absentismo

- Reducción del estrés.

Y otra gran ventaja del teletrabajo, es que puede ser también, una herramienta que nos ayude a terminar con el edadismo o discriminación por edad en el empleo. Detrás de una pantalla no hay edad, sólo conocimiento y talento, por eso, la tecnología también puede ayudar a combatir esta discriminación.

Se está produciendo un cambio en la sociedad después de esta pandemia, y desde luego afecta al mundo laboral de una forma drástica. El teletrabajo es otro elemento que pone de manifiesto esta transformación. Ya se puede trabajar desde cualquier lugar, ciudad o país. La filosofía de la presencia, tan implantada hace unos años en nuestra sociedad, se está transformando de forma exponencial en teletrabajo, lo que ocasionará grandes cambios económicos, sociales e incluso inmobiliarios en el mundo empresarial.

¿Hay más discriminación en la mujer que en el hombre en el sénior?

El edadismo o discriminación por edad creo que no diferencia géneros. Cuando se decide en una compañía prescindir de personas mayores de 50 años es básicamente por el coste que representan, y en este caso, aunque todavía exista una brecha salarial propia de la discriminación por género, no es la razón para elegir entre hombres y mujeres mayores de 50años.