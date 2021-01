¿Cuándo la ansiedad empieza a ser un problema?

La ansiedad es una emoción que todos experimentamos a lo largo de nuestras vidas. Es normal y necesaria ya que supone una respuesta a acontecimientos o situaciones. Aparece cuando interpretamos una situación como amenazante, bien porque estemos en peligro o bien porque la situación nos suponga un reto o un problema que solucionar. La psicóloga Nuria Salgado Sánchez, trata de explicarlo.

En ocasiones, la ansiedad puede ser perjudicial sobre todo cuando no está sirviendo para adaptarnos al medio. Esto ocurre cuando la ansiedad dificulta el rendimiento y empieza a ser negativa, pues provoca sufrimiento y no sirve para resolver las causas que lo motivan.

¿Cuáles son los síntomas que puede provocar la ansiedad? ¿Pueden agravarse ante la situación actual de pandemia?

Podemos hablar de tres aspectos generales en la vivencia de la ansiedad:

Pensamientos o interpretaciones que se generan cuando aparece la ansiedad. A través de ellos evaluamos si la situación implica peligro o no. Suelen ser anticipaciones de que algo malo puede ocurrir, autovaloraciones negativas con respecto a no ser capaces o preocupación recurrente sobre los mismos temas.

Conductas que hacemos cuando sentimos ansiedad; las más frecuentes son agitación motora (hacer las cosas más rápido) mover repetidamente una parte del cuerpo (por ejemplo, la pierna), correr, etc.

Reacciones físicas y/o emocionales. Latidos fuertes del corazón, respiración agitada, tensión muscular, frustración, incomodidad, inseguridad, etc.

Como comentábamos antes la ansiedad aparece cuando percibimos amenazas. La situación actual de pandemia originada por el coronavirus supone, en sí misma, una amenaza a muchos aspectos importantes de nuestra vida.

Vivimos una situación de riesgo objetivo a nivel sanitario, así como de incertidumbre en un polo laboral y social. No percibimos una sensación de control como podíamos tenerla hace meses; no sabemos cómo transcurrirán los acontecimientos y no podemos hacer demasiados planes a largo plazo. Todos tenemos familiares o amigos cuya situación nos preocupa y nos mantenemos alerta a diario para evitar posibles situaciones de riesgo que pudieran conllevar un posible contagio.

Todo esto va a favorecer que experimentemos niveles de ansiedad y alerta de forma frecuente y en ocasiones, estas reacciones que a priori pueden ser adaptativas podrían convertirse en un problema clínico generando una interferencia significativa en el día a día.

En resumen, la ansiedad en esta situación es necesaria pero puede haber ocasiones en las que no sea adaptativa porque no nos permita hacer nuestro día a día con “normalidad”.

¿Cómo pueden ayudar las personas cercanas a un paciente con ansiedad?

Es importante entender que la ansiedad puede no ser racional, pero eso no quiere decir que no se siente y no genere sufrimiento. La comprensión es la piedra angular para ayudar a alguien con ansiedad, ya que normalmente estas personas no se sienten apoyadas y pueden llegar a pensar que son más débiles por lo que les está ocurriendo.

Intentar no relativizar el sufrimiento de la persona con expresiones como “no es para tanto” o “estás exagerando”.

Favorecer que las personas puedan expresar sus miedos y emociones con libertad, sin emitir juicios de valor.

Recordar a las personas sus recursos propios o cualidades que puedan ayudarle a afrontar lo que ocurre. En esos momentos, podemos sentirnos más inseguros y no percibir que tenemos habilidades de afrontamiento que podemos desplegar ante la ansiedad.

No presionar con la recuperación o “ponerse bien” pero sí mostrarnos disponibles para ayudar en lo que la persona necesite.

¿Cuándo se recomienda a una persona acudir al psicólogo si sospecha que tiene ansiedad?

La ansiedad en sí misma no es un problema clínico. Y entonces, ¿cuándo lo es? ¿En qué momento deberíamos plantearnos acudir a un profesional?

Hablamos de problemas o trastornos de ansiedad cuando ésta es intensa o dura demasiado en el tiempo; cuando puede provocarnos un nivel de sufrimiento que nos cree demasiada interferencia y nos afecta todas las áreas de nuestra vida.

En muchas ocasiones los síntomas a prestar atención son:

Problemas de sueño

Alteraciones del apetito

Problemas en las relaciones sexuales

Estado de preocupación permanente

Aislamiento

Dolencias físicas derivadas del estrés

Descenso de actividades de autocuidado o gratificantes.

¿Cuál es el tratamiento a seguir?

En general los problemas de ansiedad se intervienen desde un planteamiento cognitivo conductual. Al hilo de lo comentado anteriormente, la ansiedad está compuesta de pensamiento, reacciones y conductas.

La terapia irá dirigida a flexibilizar aquellos pensamientos que muchas veces incrementan el sufrimiento, y a variar las conductas o los comportamientos que provocan que la ansiedad se perpetúe en el tiempo.

De forma concreta se trabajan los pensamientos irracionales que suelen provocar la ansiedad a través de técnicas de discusión cognitiva. Por otro lado, con técnicas de exposición se busca restituir las actividades que la persona haya dejado de realizar por sentirse inseguro o ansioso. En algunos casos además se podrían aplicar técnicas de relajación basadas en el control de la respiración para el manejo de los síntomas de corte fisiológico.

Para más información acerca de la ansiedad y su tratamiento, contacte con un especialista en Psicología.

La psicóloga Nuria Salgado Sánchez está especializada en Psicología Clínica y de la Salud. Entre sus tratamientos destacados se encuentran la ansiedad, problemas sexuales, psicología de la adolescencia, problemas de estado de ánimo, traumas y valoración de la capacidad intelectual. Dispone de dos másteres, uno en Psicología General Sanitaria y otro en Psicología Clínica y de la Salud por la Universidad Complutense de Madrid. Además, ha compaginado su labor con la docencia ejerciendo como profesora en Aprende Viendo Terapia.Actualmente, está ejerciendo como psicóloga sanitaria en práctica privada en Nuria Salgado Psicología. La puedes encontrar en TopDoctors.