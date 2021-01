CRIS contra el cáncer y el Dr. Mariano Barbacid se alían para buscar un tratamiento curativo para estos casos

CRIS contra el cáncer, presenta un nuevo proyecto de investigación centrado en cáncer de páncreas que dirige el prestigioso Dr. Mariano Barbacid en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, CNIO. La nueva línea de investigación abre una puerta a la esperanza para un tipo de cáncer con un impacto devastador: el 95% de los enfermos de cáncer de páncreas no sobreviven más de 5 años.

Desde que comenzó su lucha contra el cáncer, CRIS no ha parado de abrir nuevas líneas de investigación, de conceder becas en centros internacionales y de poner en marcha unos Programas de Excelencia que se sitúan, a nivel de financiación y duración, como una de las mayores convocatorias privadas a nivel europeo. En este sentido, Marta Cardona, directora de CRIS contra el cáncer afirma: “Cada vez se habla más de la importancia de la investigación y de lo esencial que es el apoyo de la sociedad a la ciencia en los momentos que vivimos. Nosotros llevamos años desarrollando proyectos de investigación porque es la única vía para vencer el cáncer. Esta labor la hacemos gracias al apoyo de las empresas y los socios (las personas que nos apoyan de manera periódica, regular o frecuente) que creen, como nosotros, que no debemos parar. Ahora más que nunca es necesario invertir en investigación. Los avances se conseguirán apostando por nuestros investigadores todos juntos”, y añade: “Hoy estamos de enhorabuena porque abrimos una importante línea de investigación en cáncer de páncreas que podría cambiar los tratamientos de esta enfermedad”.

El reconocido científico que liderará este nuevo proyecto es consciente que la investigación no da resultados inmediatos, pero insiste en que, si no se investiga, no se avanzará, ni se vencerá al cáncer. “El apoyo de CRIS es fundamental para ello. Las ayudas que hace CRIS a los investigadores se sitúan a nivel internacional, no conozco a otras Fundaciones que den ayudas de esta magnitud en España”.

El nuevo proyecto, en el que CRIS contra el cáncer se ha comprometido a conseguir una financiación de 2,5 millones de euros a cinco años, y que se desarrollará en el CNIO, será una continuación de las investigaciones publicadas por el equipo del Dr. Barbacid. Sus resultados muestran en modelos de laboratorio que la eliminación de dos proteínas clave en el desarrollo tumoral, se consigue que la mitad de los tumores desaparezcan. “Esto es un hito porque hasta ahora se había conseguido que los tumores crecieran más despacio, pero no que desaparecieran. Esto es muy importante y es lo que llamó la atención a la Fundación CRIS contra el cáncer, y por lo que merece la pena avanzar”. Por ello, el nuevo proyecto avanzará en dos direcciones: por un lado, buscará encontrar otras dianas terapéuticas pueden atacarse en ese 50% de tumores que no desaparecen tras la eliminación de las dos dianas antes mencionadas; y, por otro lado, trabajarán en trasladar esos resultados a un entorno clínico, para transformar estos resultados de laboratorio en terapias reales.

El nuevo proyecto

“Identificación y validación de nuevas dianas terapéuticas para el tratamiento del cáncer de páncreas” será el nuevo proyecto que el Dr. Mariano Barbacid dirigirá en el CNIO con la financiación CRIS contra el cáncer. Esta nueva línea de investigación parte de los anteriores hallazgos del equipo del Dr. Barbacid. Este grupo lleva años trabajando en una proteína llamada KRas, cuyas alteraciones desencadenan la gran mayoría de los tumores de páncreas. Ras no puede tratarse aun farmacológicamente, pero realiza su actividad oncogénica a través de muchas otras proteínas, que sí podrían atacarse con fármacos. Entre estas proteínas, el grupo determinó que al eliminar las proteínas Raf1 y EGFR simultáneamente en modelos experimentales de ratón, la mitad de los cánceres de páncreas no solo dejaban de prosperar, sino que revertían completamente.

Partiendo de estos resultados, este ambicioso proyecto, tiene varios objetivos:

1. Comprobar qué es lo que está causando la desaparición de los tumores cuando se elimina EGFR y Raf1 en los modelos laboratorio. Esto permitirá diseñar adecuadamente terapias que puedan utilizarse para tratar pacientes reales. A su vez se va a realizar un estudio similar con otras proteínas que están controladas por KRas (por ejemplo, algunas proteínas como las denominadas PI3K y CDK4)

2. También se buscarán nuevas dianas terapéuticas en los tumores que crecen incluso en ausencia de EGFR y RAF1.

Sobre CRIS contra el cáncer

La fundación CRIS contra el cáncer es una organización independiente nacida hace 9 años, sin ánimo de lucro y dedicada exclusivamente al fomento y desarrollo de la investigación para acabar con el cáncer. Actualmente está financiando 13 proyectos de investigación de cáncer adulto y pediátrico en España, Francia y Reino Unido. Cuenta también con potentes convocatorias de impulso de carreras de investigadores brillantes en centros de excelencia, con un programa de becas de formación de investigadores en instituciones de gran prestigio internacional y recientemente lanzaba el Fondo CRIS Investigación Covid y Cáncer (www.criscancer.org/covid19) para financiar tres proyectos extraordinarios relacionados con ambas enfermedades elevando su compromiso ante la pandemia sin desatender su compromiso principal con la investigación de cáncer.