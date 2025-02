Boticaria García desmitifica los mitos sobre los mocos

La conocida farmacéutica y divulgadora científicaBoticaria Garcíasorprendió a los telespectadores de Zapeando, el popular programa de La Sexta, con una intervención en la que abordó la fascinante, pero muchas veces incomprendida, cuestión de los mocos. A través de su intervención, desmintió varios mitos populares sobre ellos y explicó su verdadera función en el cuerpo.

¿Para qué sirven los mocos?

García dejó claro en Zapeando que, aunque los mocos son una de las sustancias corporales menos apreciadas, cumplen funciones vitales para nuestra salud. Los mocos, también conocidos como moco o secreción nasal, son el resultado de la mucosidad que produce la nariz y las vías respiratorias. La mucosidad actúa como una barrera protectora contra patógenos como virus, bacterias y polvo.

Cuando nuestro sistema inmunológico detecta una amenaza, las glándulas de la mucosa nasofaríngea producen mocos para atrapar estas partículas y evitar que lleguen a los pulmones. Además, los mocos mantienen las vías respiratorias hidratadas y evitan que se resequen o irriten, lo cual es esencial para una respiración saludable.

Desmitificando los mitos sobre los mocos

"Los mocos bajan al pecho"

Uno de los mitos más comunes es que los mocos pueden descender hasta el pecho, lo que podría causar tos o complicaciones respiratorias. Sin embargo, Boticaria García explicó que esto no es del todo cierto. Los mocos no "bajan" al pecho de forma directa, pero sí es posible que se generen infecciones secundarias, como bronquitis, si la mucosidad no se elimina correctamente. Sin embargo, este proceso no es tan inmediato ni tan dramático como muchos creen.

"No hay que bañar a los niños por si se resfrían más"

Este mito es particularmente frecuente entre padres que temen que un baño, especialmente si es en agua fría, pueda empeorar los síntomas de un resfriado. Sin embargo, la farmacéutica destacó que bañarse no empeora el resfriado, siempre y cuando se haga en un ambiente adecuado. El baño puede incluso ser beneficioso, ya que el vapor del agua caliente puede ayudar a aliviar la congestión nasal y a mejorar el bienestar general del niño. No hay evidencia científica que respalde la creencia de que el baño pueda agravar los síntomas de un resfriado.

"La leche produce mocos"

Otro mito muy extendido es la creencia de que consumir productos lácteos, como la leche, puede aumentar la producción de mocos, especialmente en los niños. Boticaria García refutó esta creencia, afirmando que no hay evidencia científica que demuestre que la leche cause más mocos. Aunque algunas personas pueden experimentar una sensación de mayor viscosidad en las secreciones nasales después de consumir lácteos, esto no es lo mismo que un aumento real en la producción de mucosidad. La relación entre la leche y los mocos es simplemente un mito sin base científica.

La importancia de la higiene nasal

Boticaria García también subrayó la importancia de mantener una correcta higiene nasal, especialmente cuando se está resfriado. Para ello, recomendó el uso de suero fisiológico o aerosoles nasales para limpiar las vías respiratorias y evitar la acumulación excesiva de moco. Esta práctica es especialmente útil en niños pequeños que aún no saben sonarse la nariz correctamente.

Es fundamental que, tanto padres como adultos, comprendan la verdadera función de la mucosidad y se deshagan de creencias erróneas que pueden afectar nuestras decisiones sobre salud. ¡Los mocos, aunque nos resulten molestos, son aliados de nuestra salud respiratoria!