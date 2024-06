Cómo ayudar a tu hijo a escoger carrera después de hacer el examen de la EBAU

Cerca de 300.000 alumnos se han presentado a la EBAU en España. Sin embargo, es muy frecuente que un porcentaje bastante alto de este alumnado desconoce a estas alturas lo que quiere estudiar. La nota será decisiva para su decisión, pero es normal que la indecisión y la presión sean la protagonistas para nuestros hijos, porque al fin y al cabo están decidiendo sobre su futuro.

En los últimos años se ha detectado una tendencia de abandono universitario para estudiar de forma presencial según recoge el Análisis del abandono de los estudiantes de grado en las universidades presenciales en España elaborado por el Ministerio de Universidades. Este mismo estudio recoge que, dentro del alumnado que abandona los estudios universitarios, más de la mitad lo hacen después del primer año.

Llegados a este punto seguramente te formules qué puedes hacer para ayudar a tus hijos a elegir la carrera que les gusta y les motiva y así, mostrarles tu apoyo durante todo el proceso. Bien es cierto que el cambio en el marco legislativo ha puesto el foco en el desarrollo personal. Según la LOMLOE, la Ley Orgánica de Educación vigente hasta la fecha, es fundamental «la implementación de propuestas pedagógicas que, partiendo de los centros de interés de los alumnos y alumnas y aumentándolos, les permitan construir el conocimiento con autonomía, iniciativa y creatividad desde sus propios aprendizajes y experiencias».

«Mamá, no sé qué hacer»

Dejando a un lado las expectativas, es importante que el joven consiga interiorizar una serie de aprendizajes que vayan más allá de la elección de los propios estudios. Y es que la adolescencia es una edad muy complicada en la cual conseguir el equilibrio y la independencia es todo un reto. Pero es ahí donde los padres tienen un peso importante, ya que durante este camino, estos tienen que servir de apoyo y acompañamiento.

Este papel es especialmente importante en tiempos en los que la salud mental infato-juvenil es alarmante, ya que uno de cada cinco menores de entre 0 y 19 años padecen una enfermedad mental. Por lo que es vital acompañar a tu hijo durante todo su proceso educativo, ya que este puede generar mucho estrés. Es importante saber responder a preguntas como «no sé qué estudiar», «siento ansiedad por no saber qué hacer» o «mejor lo dejo».

Cómo ayudarles a elegir carrera

Lo primero de todo es mantener la cama y preguntar si han pensado en algo concreto y no dejar pasar el tema. Después, es importante que trabajéis de forma conjunta para buscar otras alternativas, ya que esto le aportará tranquilidad y seguridad a tu hijo y evitará que se sienta mal por no tener las cosas claras o por no llegar a la respuesta socialmente esperada.

Tener tiempo para pensar es importante y preocuparte y tenderles la mano durante este proceso les aporta tranquilidad, además de que reduce el margen de error en la toma de decisiones rápidas.