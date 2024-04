España se acerca al precipicio demográfico: pocos niños, cada vez más tarde y 269 abortos diarios

“La primera conclusión de este estudio, señala Mariano Martínez-Aedo -presidente del Instituto de Política Familiar (IPF)-, es que “la quiebra demográfica es ya una triste realidad en España sin que las administraciones hagan nada para solucionarlo. España corre el riesgo de desaparecer como sociedad si no aborda de inmediato su demografía y natalidad: es el 7º país del mundo con peor índice de fecundidad; Lleva más de 40 años por debajo del nivel de reemplazo generacional; se necesita, al menos, 266.000 nacimientos más anuales para asegurar el nivel de reemplazo general. Mueren 135.000 personas más de las que nacen en España. Todo ello está convirtiendo a España aceleradamente en una nación vieja, con casi 3 millones más de personas mayores que de jóvenes”,

“La segunda conclusión, prosigue Martínez-Aedo, es que el matrimonio no solo no está siendo promocionado, sino que, en muchos casos, es atacado tanto a nivel sociopolítico, como legislativo e, incluso, a nivel cultural, amén de no contar con ayudas y medidas necesarias. Todo ello provoca la inestabilidad del matrimonio como forma de vida, provocando que muchas personas sufrirán la ruptura de sus matrimonios. En definitiva, España avanza hacia una sociedad con menos matrimonios cada vez. España se ve cada vez más privada del matrimonio como base de la vida social”.

Este informe “Evolución de la Familia en España 2023. Indicadores Sociales”, concluye el presidente del IPF, representa una oportunidad para que la sociedad en general y los responsables políticos en particular, se sensibilicen acerca de los problemas de la familia y aborden, una verdadera política de apoyo a la familia.

De una manera más detallada el informe “Evolución de la Familia en España 2023-Indicadores Sociales” señala que: