Esto es lo que dice una experta en adolescentes sobre ‘Adolescencia’ de Netflix

Netflix ha estrenado "Adolescencia", una serie que no solo entretiene, sino que también genera incomodidad y reflexión. Cada uno de sus cuatro episodios está grabado en un solo plano secuencia, sin cortes, sumergiendo al espectador en un relato crudo y realista. La trama sigue a un adolescente de 13 años acusado de asesinato, una familia en crisis y un sistema que parece no saber cómo manejar la situación. Con un elenco brillante, la serie despierta emociones intensas como el miedo y la impotencia, dejando muchas preguntas en el aire.

Un reflejo de los desafíos de la adolescencia

Más que una ficción, "Adolescencia" actúa como un espejo de los prejuicios e inseguridades de la sociedad. La educadora social Sara Desirée Ruiz, experta en adolescencia, ha compartido su análisis en redes sociales, destacando que la serie muestra más de lo que parece a simple vista, pero no todos están mirando en la dirección correcta.

Ruiz reconoce que la serie retrata con gran acierto las dinámicas de la adolescencia, sin dramatismos innecesarios. Temas como la impulsividad, la dificultad para anticipar consecuencias y el uso de la mentira como forma de protección están bien reflejados. Sin embargo, advierte sobre los vacíos narrativos que pueden ser peligrosos al tratar un tema tan delicado.

La importancia de comprender la mente adolescente

Todas estas conductas tienen una raíz biológica: la transformación del cerebro en la adolescencia. Uno de los aciertos de la serie, según Ruiz, es mostrar cómo la mirada adulta puede agravar las situaciones en lugar de resolverlas. La falta de validación emocional y el impacto del juicio público son elementos claves en la historia. “En lugar de comprender, muchas veces señalamos a los adolescentes sin analizar su contexto familiar y social”, explica.

El verdadero reto no es solo ver la serie, sino interpretarla correctamente. "Adolescencia" expone cuánto desconocemos sobre el mundo de los jóvenes y cómo este desconocimiento puede ser peligroso a largo plazo. La experta señala que es fundamental acercarnos a su mundo para entender su lenguaje y códigos de comunicación.

Una crítica a la representación en la ficción

Si bien la serie tiene grandes aciertos, Ruiz también destaca algunos aspectos poco realistas en su retrato del sistema judicial juvenil. Especialmente polémica resulta la escena de la psicóloga, que, según su experiencia, no se ajusta a la realidad.

Otro punto clave que menciona la experta es el riesgo de generalización. "Adolescencia" muestra una realidad posible, pero no la única. No todas las adolescencias son iguales, y no todas las familias enfrentan las mismas dificultades.

Un llamado a la reflexión en familia

Para aprovechar el impacto de la serie de manera positiva, Ruiz propone verla en familia y discutir sus temas abiertamente. De esta forma, los padres pueden comprender mejor el mundo de sus hijos y fortalecer la comunicación con ellos.

Adolescencia es una serie que remueve emociones y nos obliga a mirar más allá de los prejuicios. La clave está en no quedarnos solo con el impacto emocional, sino en analizar con perspectiva lo que nos quiere decir.