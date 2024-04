La falta de médicos de familia complica la correcta atención a patologías respiratorias en Primaria

La falta de médicos de Familia es el principal problema que condiciona el control adecuado de los enfermos con patologías respiratorias, que acaban engrosando las listas de espera de las consultas de especialidad en los hospitales, según el Grupo de Respiratorio en Atención Primaria (GRAP).

Carmen García Rámila, presidenta del Comité Científico del congreso nacional que reunirá a un centenar de profesionales en Burgos del 19 al 20 de abril, ha explicado en rueda de prensa que desde los centros de salud se intenta hacer un seguimiento lo más completo posible de las enfermedades respiratorias, muchas relacionadas con el tabaquismo.

Sin embargo ha reconocido que la sobrecarga de trabajo por falta de médicos de Familia limita la calidad asistencial: “Si no hubiera déficit de médicos de familia probablemente se podría abordar la patología del paciente respiratorio sin necesidad de derivarle a Neumología del hospital”, ha explicado García Rámila.

Las ponencias del congreso abordarán las nuevas herramientas para manejar el asma, la vacunación, innovaciones en el tratamiento de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) o los peligros del vapeo, el cigarrillo electrónico, que están afectando de forma grave a los jóvenes, “sin que sean conscientes de ello, porque no van a consulta, pero cuyos efectos en su salud percibirán cuando lleguen a la edad adulta”.

Blanca de Román, presidenta del Comité organizador del Congreso, ha advertido de que las consecuencias del vapeo todavía no son visibles en el sistema de salud, pero en unos años se comprobará su toxicidad.

“Están sanos, son jóvenes y no van a las consultas porque no tienen conciencia de enfermedad, porque se trata de una enfermedad grave que se aprecia a largo plazo y no son conscientes de los efectos hasta que llegan a los cuarenta, cincuenta o sesenta años, que es cuando piden ayuda”, ha explicado

Los especialistas de Respiratorio en Atención Primaria respaldan el Plan Integral de prevención y control del tabaquismo en cuanto a limitar el empaquetado genérico, aunque no creen que se vaya a prohibir fumar en las terrazas.

Blanca de Román ha constatado que ha descendido el consumo de tabaco, que está en el 22 % de la población, 27 % los hombres y el 18 % de mujeres, y las tabaqueras van a hacer todo lo posible para promocionar el vapeo.

Además de las ponencias y talleres para los profesionales, el Congreso del GRAP ofrecerá a la ciudadanía la posibilidad de valorar su salud respiratoria mediante la realización de pruebas funcionales de forma gratuita.

Dicha acción, se desarrollará bajo el lema "Acércate a conocer tu salud respiratoria, conoce cómo respira Burgos".