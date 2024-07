La fiebre en los niños: ¿Cuándo preocuparse y cómo manejarla en casa?

La fiebre en los niños es una de las principales preocupaciones de los padres. Sin embargo, los expertos aseguran que, siempre que no sea demasiado elevada, la fiebre no debe ser motivo de alarma. Más que una enfermedad, la fiebre es una reacción del sistema inmunitario ante infecciones, virus, vacunas o incluso el exceso de ropa en días calurosos. La fiebre es una señal de que el cuerpo está combatiendo una posible infección, y en la mayoría de los casos, no representa un riesgo grave para la salud del niño. Aun así, es importante mantenerla bajo control y, si persiste, consultar al pediatra para determinar su causa.

A continuación, presentamos cinco remedios caseros efectivos para ayudar a controlar la fiebre en los niños:

1. Ropa ligera y fresca: La ropa pesada puede mantener el calor corporal. Es recomendable vestir al niño con ropa de algodón ligera y fresca para facilitar la transpiración y ayudar a bajar la fiebre.

2. Baño con agua tibia: Un baño con agua tibia puede regular la temperatura corporal. Es crucial evitar el agua muy fría o caliente, ya que esto puede tener el efecto contrario y elevar la temperatura corporal.

3. Regular la temperatura de la habitación: Mantener una temperatura ambiente adecuada es esencial. En invierno, bajar un poco la calefacción y, en verano, ventilar la habitación o usar aire acondicionado sin corrientes de aire pueden ser útiles.

4. Compresas de agua fría: Colocar compresas frías en la frente, la nuca y las muñecas es un método antiguo y efectivo para bajar la fiebre. Refrescar el paño periódicamente ayuda a mantener el cuerpo fresco.

5. Enfriar los pies: Caminar descalzo sobre el suelo frío puede ayudar a reducir la temperatura corporal. Este sencillo método permite que el calor escape a través de los pies del niño.

¿Cuándo consultar al pediatra?

Es fundamental que los padres consulten al pediatra para una valoración adecuada si la fiebre persiste. Determinar el foco de la fiebre permitirá un tratamiento específico en caso de infecciones bacterianas y orientará sobre los principales signos de alarma que requieren atención médica inmediata.

En resumen, aunque la fiebre en los niños puede ser preocupante, es importante entender que es una respuesta natural del cuerpo. Mantener la calma, usar remedios caseros y consultar al pediatra en caso necesario son las mejores estrategias para manejar esta situación.