Los hijos adolescentes que tienen confianza en sus padres muestran estos 7 comportamientos

Durante la adolescencia los jóvenes experimentan un proceso de transición marcado por cambios físicos, sociales y emocionales que resultan vitales para crear la esencia de su futura personalidad. Esta etapa de la vida que se presenta en muchas ocasiones como un desafío para los padres, es crucial para forjar la relación que los progenitores tienen con sus hijos.

Como padres es indispensable acompañarles en el camino, servirles de ayuda con cariño y confianza y mostrar lo orgullosos que se está de ellos. En cambio, también hay que respetar que, dentro de unos límites y normas, ya empiezan a reclamar su propio espacio, tiempo e intimidad.

La confianza de un hijo adolescente en sus padres es señal de que hay buena comunicación entre ellos. Sincerarse sobre lo que les preocupa, las nuevas amistades que ha hecho o contar sus planes son algunas de las conductas vitales que lo verifican. Además de estas, existen algunos comportamientos comunes en los adolescentes que demuestran que tienen confianza en sus padres.

Su forma de comunicarse es abierta y sincera

Un adolescente se comunica abiertamente cuando expresa con sinceridad y claridad lo que piensa, lo que le preocupa y las experiencias que vive cada día. No se anda con rodeos. También cuenta lo que le pasa, ya sea porque está buscando consejo o simplemente para ser escuchado. Es cierto que habrá temas de los que le costará hablar, pero siempre y cuando se trate de algo importante, lo tratará con sus padres tarde o temprano.

Busca el consejo de sus padres

Es probable que un adolescente no tome al pie de la letra los consejos de sus padres, en cambio, lo normal es que si existe la confianza suficiente entre ellos, le consulte muchas cosas. Más tarde aceptarán sus consejos, madurarán y reflexionarán sobre ellos.

Es frecuente que busquen apoyo en temas banales como la posibilidad de tratar un tema concreto con un profesor o más trascendentales cuando acuda a sus progenitores porque necesite solucionar un problema con su pareja o amigo.

Es libre para expresar sus emociones

Una de las señales más comunes que demuestran que un adolescente tiene plena confianza en sus padres es cuando está seguro de que no le van a juzgar y, por tanto, se siente capaz de transmitir sus emociones con total libertad.

Puede sentirse enfadado, nervioso, triste o preocupado…, pero si sus progenitores le brindan la confianza necesaria, sabrá que van a acompañarle a superar esas situaciones.

Muestra respeto hacia sus padres

A medida que se va forjando esa confianza, también lo hace el respeto. Los adolescentes empiezan a aceptar comentarios, opiniones y reprobaciones, aunque no siempre estén de acuerdo.

Además, es en este momento de la vida en el que los jóvenes van teniendo su opinión acerca de muchos ámbitos de la vida como la política o la religión… Y si hay confianza, es posible hablar de todo.

No tiene miedo a sentirse juzgado

A veces un hijo cuenta a sus padres ciertas situaciones que hasta ellos mismos desearían no saber o sentimientos a los que les cuesta enfrentarse. Esto es una muestra de confianza plena en ellos, ya que sabe que no va a ser juzgado, sino todo lo contrario, se va a sentir apoyado porque sus opiniones y emociones son respetadas.

No miente a sus padres

Cuando hay confianza, no hay necesidad de mentir o manipular. En algunas ocasiones los adolescentes tienen la tentación de mentir por miedo a las consecuencias, principalmente cuando no existe el permiso de sus padres para hacer ciertas cosas. Por ejemplo, si hay desconfianza, es habitual decir que van a dormir en casa de un amigo para no tener que volver a la hora que le han puesto.

Sin embargo, el adolescente que sí confía en sus padres, prefiere ser sincero y no suele actuar así. Comprende que si pasa algo grave, es mejor que sepa cuáles son sus planes reales, con quién va a estar y dónde. No es cuestión de sentirse controlado, sino tranquilo y seguro.

Resiliencia y autonomía

Si hay confianza entre padres e hijos, estos aprenden a resolver las situaciones más estresantes y complicadas a las que se enfrentan porque saben que cuentan con su respaldo y apoyo.