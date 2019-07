Que hay miles de mujeres en el mundo que se dedican a sus negocios de forma online, es una obviedad. Que son pocas las que verdaderamente triunfan y muchas las que se quedan en el camino, también es otra verdad. ¿Les cuesta más trabajo a las mujeres, no vender, pero sí sentir que están vendiendo? Es una pregunta que se hace la coach experta en marketing, Marielys Ávila y por eso, tras dos décadas dedicada a dar cursos a mujeres, pone en marcha un congreso online destinado sobre todo a ellas donde dar las claves maestras para triunfar en el marketing online.

Todo se puede vender, la clave para lograrlo es saber cómo hacerlo, encontrar al público objetivo y sabe captar la atención necesaria de este para que, finalmente, hagan la compra. ‘Se requiere saber dar en la clave justa y, por supuesto, esfuerzo y constancia sabiendo que no todo se puede conseguir nada más empezar’, explica Marielys Ávila, la experta coach en marketing y que es la responsable de este congreso online .

Más de 25 expertos se reunirán en un congreso online desde el 17 al 21 de julio de 2019 bajo el nombre Extravaganza Marketing Espiritual. El encuentro quiere llegar a miles de mujeres que, día a día, se esfuerzan por sacar adelante sus negocios online, pero encuentran dificultades para ello. Tiene como objetivo lograr que ‘las mujeres que lo hagan aprendan estrategias claras de marketing que puedan servirles realmente para atraer a sus clientes, para lograr venderles’, explica Ávila.

Está destinado sobre todo a mujeres emprendedoras y, para su organizadora es perfecto para aquellas que se preguntan día a día ‘si están haciendo lo correcto para poder monetizar su producto, si están haciendo lo necesario para aplicar las verdaderas estrategias del mercado’. Muchas mujeres -añade- ‘necesitan saber fórmulas para hacer crecer sus negocios online sin sentir que están vendiendo y este congreso es perfecto para ellas, pero también lo es para las que tienen miedo a vender’- sostiene.

Además, está enfocado en enseñar las estrategias y herramientas necesarias para ordenar cada negocio con la personalidad que impregna a su responsable, hacer de él una extensión de su dueña. De esta manera se logra algo muy importante: establecer una marca personal que genera una gran confianza en el cliente.

Para la experta hay conceptos que se tienen que tener muy claros a la hora de tener un negocio online: ‘Tanto si se está comenzando como si ya se lleva cierto tiempo, uno de los mayores obstáculos que siempre surgen es saber dónde encontrar nuevos clientes que realmente estén interesados en encontrar tus servicios’, sostiene. ‘Incluso -añade- a veces se da el caso de no saber segmentar o crear un plan de acción con los pasos a seguir para monetizar tus servicios de alto valor y, sinceramente, vender alto valor no es más difícil que vender a precios low cost, cuesta el mismo esfuerzo y energía’. Pero -agrega- no basta con subir los precios sin más, como está ocurriendo en el mercado, hay que ofrecer una buena oferta y una gran propuesta de valor’, concluye.

Al ser un Congreso exclusivamente on-line, se puede acceder a él desde cualquier parte del mundo usando cualquier dispositivo (ordenador, teléfono o tablet) en el momento que se prefiera.

Más de 25 expertos internacionales reconocidos en su campo ya han confirmado su participación en el Congreso: Vilma Núñez, David Sobrino, Ana Sastre, Benlly Hidalgo, Beatriz Bashevis, Tatiana Arias, Vero Prieto, Txell Costa, Catalina Davis, Alejandro Novás, Magda Gálvez, Paola Durán, Mónica Fusté...