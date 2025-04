Meta extiende restricciones para adolescentes a Instagram, Facebook y Messenger

Meta anunció este martes restricciones para adolescentes en Facebook y Messenger, así como nuevos límites para los usuarios adolescentes de Instagram, aplicación donde ya el año pasado se pusieron en marcha estas cuentas. "Hoy mismo las cuentas para adolescentes estarán disponibles en Facebook y Messenger. Estas cuentas ofrecerán protecciones automáticas similares para limitar el contenido inapropiado y el contacto no deseado, así como para garantizar que los adolescentes aprovechen bien su tiempo", dijo la empresa en un comunicado.

Concretamente, estas 'cuentas para adolescentes' significa que son cuentas privadas, no tienen acceso a ciertas funciones, no reciben notificaciones entre las 22:00 y las 7:00, y los padres pueden supervisar los mensajes que reciben sus hijos. En tanto, los menores de 16 años deberán solicitar permiso de sus padres a través de herramientas de supervisión para realizar cualquier cambio. Este tipo de cuentas ya están activas en EE. UU., Reino Unido, Australia y Canadá, y "pronto" llegarán a "otras regiones", de acuerdo con Meta.

Con estas medidas, Meta intenta demostrar a los padres y los reguladores estatales que sus redes son seguras para los menores. Facebook e Instagram están siendo investigados por la Unión Europea por las preocupaciones sobre la protección de menores. Meta dice que desde que implementaron estos cambios en Instagram el septiembre pasado, "el 97 % de los adolescentes de entre 13 y 15 años se han mantenido dentro de estas restricciones integradas".

Nuevas restricciones para los 'lives' de Instagram

Meta anunció hoy nuevas restricciones para Instagram, en particular para "los lives de Instagram y las imágenes no deseadas en los mensajes directos". "Con estos cambios, los menores de 16 años no podrán hacer 'lives' a menos que sus padres les den permiso. También les pediremos permiso a los padres para desactivar nuestra función que difumina las imágenes con desnudos sospechosos en los mensajes directos", anota Meta en un comunicado.

Dichos cortafuegos se empezarán a poner en práctica "en los próximos meses".

syr/fjo/pddp