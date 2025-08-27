El método de Verdeliss para hacer la compra semanal con 8 hijos y ahorrar en el supermercado

Ir al supermercado supone un desafío para cualquier hogar, especialmente con la subida de precios en productos básicos. Pero si hablamos de familias numerosas, como la de Verdeliss, la influencer navarra y exconcursante de GH VIP que cría a ocho hijos, la tarea se multiplica.

Dos coches para transportar la compra

Verdeliss ha explicado en redes sociales cómo organiza la compra semanal:

Una gran compra a la semana para llenar la despensa.

Visitas puntuales al supermercado para reponer alimentos frescos (carne, pescado, fruta y verdura).

El reto no termina en la caja. Con ocho hijos, incluso cargar la compra en el coche se convierte en un ejercicio de logística. Por eso, la pareja utiliza dos vehículos de distinto tamaño, adaptando su uso según la cantidad de bolsas y los niños que los acompañen.

La compra como trabajo en equipo

La influencer convierte este momento en una tarea familiar en la que todos colaboran. Los hijos ayudan a cargar productos pesados y también participan en la elección de ciertos alimentos. De este modo, aprenden a comparar precios, elegir calidad y consumir de forma responsable.

Estrategias de ahorro y organización

Para optimizar tiempo y dinero, Verdeliss y su marido dividen el supermercado por zonas, formando dos equipos. Así recorren los pasillos más rápido y no dejan escapar ofertas. Además, antes de salir de casa revisan la nevera para evitar compras innecesarias.

En su sistema también hay espacio para pequeños caprichos: cada hijo puede escoger un producto favorito, siempre con conciencia de precio y utilidad.

Cocinar para diez personas cada día

El reto no termina con la compra. Cocinar para diez personas tres veces al día también exige planificación. La clave, según Verdeliss, es un “menú base semanal” que evita improvisaciones, controla las raciones y asegura una dieta variada.

Una experiencia que une a la familia

Para Verdeliss, ser madre de ocho hijos no es sinónimo de complicación, sino de aprendizaje constante. Transformar la compra en una experiencia compartida fortalece los lazos familiares y enseña a los niños valores de organización, consumo consciente y trabajo en equipo.