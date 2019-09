Móviles de inspiración Montessori para la habitación de tu bebé

Vivimos en la era de la tecnología y en la que no nos falta de nada, pero a veces caemos en el error de dar todo hecho a los niños, privándoles de la oportunidad de imaginar, deducir, razonar...Desde que tenemos la noticia de que vamos a convertirnos en padres invertimos tiempo y dinero en preparar la habitación del bebé, dejándonos llevar por las necesidades que nos han creado, cuando en realidad lo único que necesitará nuestro hijo al nacer será el regazo de su madre.

Aún así, preparamos todo con mucha emoción: la cuna, el capazo, o la minicuna, (aunque quizá termine haciendo de guardarropa si optamos por el colecho), la hamaca, la trona, el parque... etc. Además de elementos decorativos como los famosos móviles sobre las cunas, que a día de hoy tiene música y luces que se reflejan por toda la habitación. Pero, realmente, ¿necesita el bebé esto?

María Montessori asemejaba las cunas a las cárceles, ya que obligan a los pequeños a mirar un techo en el que no ocurre nada, además de que no permiten fomentar su autonomía ya que no pueden salir sin ayuda, (algún que otro susto nos dan cuando empiezan a trepar los más intrépidos).

En este artículo vamos a mostrarte un tipo diferente de móviles, sin plástico, luces ni sonidos, que además puedes preparar al estilo “do it yourself” con tu pareja y de una forma muy económica, ¿te animas a probar y contarnos?

Si aún tienes dudas, mira este vídeo y muere de amor viendo cómo disfruta el bebé.

Vamos a centrarnos en los primeros: