Ser madre o padre rejuvenece el cerebro: cuantos más hijos, mayor el beneficio

Aunque criar hijos pequeños puede parecer una montaña rusa de estrés, falta de sueño y sobrecarga mental, la ciencia tiene buenas noticias para madres y padres: tener hijos podría mantener el cerebro más joven. Y no solo eso, a mayor número de hijos, mayor podría ser la protección cerebral.

Un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences analizó los escáneres cerebrales de miles de madres y padres del Biobanco del Reino Unido. Los resultados fueron sorprendentes: los progenitores mostraban una mejor conectividad en áreas cerebrales sensoriales y motoras, las mismas que tienden a deteriorarse con la edad.

Este patrón se mantiene tanto en hombres como en mujeres, y se intensifica con el número de hijos. El estudio concluye que la experiencia de la paternidad ofrece un entorno enriquecedor para el cerebro gracias a la actividad física constante, la estimulación cognitiva y la interacción social.

¿Por qué mejora el cerebro al tener hijos?

Según el neurocientífico Avram Holmes, autor principal del estudio, cuidar de los hijos no solo implica esfuerzo, sino también un entrenamiento diario para el cerebro. Actividades como planificar, realizar múltiples tareas a la vez y socializar contribuyen a mantener las funciones cognitivas activas.

La neurocientífica española Magdalena Martínez, de la Universidad de California Santa Bárbara, refuerza esta idea: “La crianza estimula el cerebro de forma constante. A más hijos, más planificación, más multitarea y una red social más amplia, lo que también beneficia la salud mental”.

Prevención de enfermedades neurodegenerativas

El estudio también encontró una relación entre la paternidad y el estado físico. Por ejemplo, los padres y madres con más hijos mostraban mejor fuerza de agarre, lo que podría estar relacionado con un menor riesgo de enfermedades como el párkinson o el alzhéimer, donde se ven afectadas la movilidad y la cognición.

Cambios cerebrales en madres y padres

Durante el embarazo, las mujeres experimentan transformaciones profundas en el cerebro. Sin embargo, el estudio muestra que el ambiente de crianza es clave: los beneficios en la conectividad cerebral también se observan en padres si participan activamente en el cuidado de sus hijos.

Martínez sugiere que los efectos del embarazo son más intensos pero temporales, mientras que los cambios generados por la crianza son más sutiles pero persisten en el tiempo. En ambos casos, el resultado es claro: cuidar de los hijos fortalece el cerebro.