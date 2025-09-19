Teletrabajo con niños: 20 actividades creativas para mantenerlos entretenidos y felices

Trabajar desde casa con niños no siempre es tarea sencilla. Muchos padres se enfrentan al reto de atender videollamadas o entregar proyectos mientras los pequeños, llenos de energía y con poca capacidad de concentración, reclaman su atención. Sin embargo, existen muchas actividades divertidas y educativas que pueden ayudar a que los niños se mantengan ocupados y felices mientras tú teletrabajas.

A continuación, te compartimos una lista de ideas prácticas y fáciles para entretener a tus hijos en casa:

1. Videollamadas con familiares o canguros online

Organiza una llamada con un familiar o canguro de confianza. Pueden leerles cuentos, jugar o simplemente charlar con ellos, lo que les dará compañía mientras tú trabajas.

2. Cajas sensoriales

Llena una caja con arroz, legumbres o maíz seco e incluye cucharas, tazas o pequeños juguetes. Es una forma tranquila y educativa de mantener a los niños ocupados.

3. Pintar piedras

Una actividad perfecta para estimular la creatividad. Sal a recoger piedras con tus hijos y deja que las decoren en casa con pinturas.

4. Manualidades con cinta washi

El washi tape es ideal para manualidades y mucho más fácil de retirar que las pegatinas. Les encantará usarlo para decorar dibujos y crear diseños.

5. Colorear

Un clásico que nunca falla. Colorear fomenta la concentración, la creatividad y la imaginación de los más pequeños.

6. Columpios caseros

Si tienes espacio, instala un columpio en casa. Es una gran opción para que los niños liberen energía mientras se divierten.

7. Magna-Tiles y construcciones

Estos bloques magnéticos permiten infinitas combinaciones y, además, no hacen ruido. Perfectos para momentos tranquilos.

8. Juegos de sombras

Con luz natural, tus hijos pueden colocar objetos sobre una hoja y trazar sus sombras. Una actividad sencilla y muy entretenida.

9. Audiolibros infantiles

Plataformas digitales ofrecen audiolibros para niños, una alternativa educativa que les mantendrá concentrados durante un buen rato.

10. Puzzles y rompecabezas

Ideales para estimular la memoria, la paciencia y la capacidad de concentración.

11. Limpiapipas creativos

Se doblan, pegan y moldean fácilmente. Perfectos para manualidades divertidas.

12. Repasar líneas de puntos

Una opción educativa para mejorar la motricidad fina y la coordinación.

13. Juegos con tuppers

Aunque algo caótico, abrir y cerrar fiambreras fortalece la motricidad y los entretiene bastante.

14. Pompas de jabón

Un clásico que nunca pasa de moda. Además de ser divertidas, mejoran la coordinación ojo-mano.

15. Pegatinas de ventana

Las pegatinas de gel son seguras y muy atractivas para los niños, que pasarán horas jugando con ellas en los cristales.

16. Tareas del hogar

A muchos niños les gusta ayudar. Dales una escoba o un plumero y motívalos a colaborar con la limpieza.

17. Plastilina

La plastilina estimula la creatividad, la imaginación y la motricidad fina.

18. Pizarras magnéticas

Perfectas para aprender letras, formas y dejar volar la imaginación.

19. El suelo es lava

Un juego clásico que convierte los cojines en plataformas y garantiza horas de diversión.

20. Rotuladores de borrado en seco

Si no tienes pizarra, los espejos o ventanas pueden ser un buen lienzo para dibujar y borrar sin complicaciones.

Con estas actividades, trabajar desde casa con niños será mucho más llevadero. Solo necesitas un poco de organización y creatividad para que tus hijos estén entretenidos mientras tú cumples con tus tareas laborales.