El look más majestuoso de la Reina Letizia: vestido azul y complementos metálicos entre las pirámides de Guiza

La Reina Letizia volvió a acaparar todas las miradas durante la visita de Estado a Egipto, donde protagonizó una velada única en uno de los escenarios más emblemáticos del mundo: las pirámides de Guiza. Junto al Rey Felipe VI, la soberana española asistió a una cena privada con el presidente Abdelfatah El-Sisi y la primera dama Entissar Amer, para después recorrer el recinto arqueológico iluminado especialmente para la ocasión. Una cita en la que Doña Letizia brilló con un look pensado al detalle, capaz de combinar sofisticación, comodidad y un guiño diplomático al entorno histórico.

Un estreno con sello internacional

Para esta ocasión tan especial, la Reina Letizia estrenó un elegante vestido azul de la firma británica Joseph, modelo Leila, confeccionado en crepe de seda. La pieza se caracteriza por su cuello redondo, mangas largas ligeramente abullonadas y un nudo en la cintura que realzaba su silueta. Con un largo hasta los tobillos, el diseño aportaba un movimiento fluido y sofisticado, perfecto tanto para la cena oficial como para el recorrido nocturno por las pirámides.

LOS REYES EN EL CAIRO CASA SM EL REY/Francisco Gómez Agencia EFE

Se trata de la primera vez que Letizia apuesta por esta casa de moda, habitual en el vestidor de personalidades internacionales como Kate Middleton, lo que demuestra su interés por ampliar su repertorio de firmas con un sello elegante y cosmopolita.

Complementos en clave metálica

Doña Letizia completó su estilismo con unos salones plateados de tacón bajo de Magrit, una elección que combina elegancia y comodidad, clave en una agenda tan intensa como la de esta visita de Estado. Para reforzar la coherencia del conjunto, añadió una cartera de mano a juego que aportaba un discreto toque brillante.

En cuanto a las joyas, la Reina volvió a recurrir a piezas con carga sentimental. Optó por unos pendientes de oro blanco y diamantes con forma romboide, acompañados de un círculo interior, cuyo origen sigue siendo un misterio pero que lleva utilizando desde hace años. Tampoco faltó su anillo grabado de Coreterno, ya convertido en uno de sus amuletos más característicos.

Una velada memorable en Egipto

El escenario no pudo ser más especial. Bajo la luz dorada que iluminaba la esfinge y la gran pirámide de Keops, la Reina Letizia lució un estilismo que respiraba majestuosidad, en perfecta sintonía con la grandeza del entorno. El vestido fluido y el efecto evasé del diseño otorgaron a su imagen un aire distinguido, reforzando la simbología de la cita.

LOS REYES EN EL CAIRO CASA SM EL REY/Francisco Gómez Agencia EFE

Más allá de la moda, esta noche en Guiza quedará marcada como uno de los momentos más memorables del viaje oficial a Egipto. Los Reyes pudieron disfrutar de una experiencia única que unió la riqueza histórica del país con la proyección cultural y diplomática de España, mientras Letizia volvía a demostrar por qué cada uno de sus looks se convierte en referencia.