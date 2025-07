Así son las cuatro ferias del vino que se celebran este verano en Galicia y que no te puedes perder

Galicia, tierra de sabores y tradiciones ancestrales, convierte cada verano sus valles y villas en escenarios donde el vino es el gran protagonista.

Las ferias del vino más representativas de la comunidad se suceden a lo largo de julio y agosto, ofreciendo una experiencia única que mezcla degustaciones, cultura, deporte, música y patrimonio.

Cuatro son las citas imprescindibles para este verano que reúnen a miles de personas y elevan los vinos gallegos a la categoría de patrimonio colectivo.

Vino, historia y atletismo en un valle con carácter

Del 18 al 20 de julio, la XXXIII Feira do Viño do Rosal transformará la Praza do Calvario en un escaparate de los tesoros vitivinícolas del Baixo Miño.

Las bodegas de la D.O. Rías Baixas, muchas de ellas galardonadas en certámenes internacionales, ofrecen sus caldos en un entorno marcado por un microclima que favorece una agricultura de alta calidad. La feria, declarada Fiesta de Interés Turístico, también promociona los sectores conserveros y hortícolas de la zona.

Feria del Vino de O Rosal Cultura de Galicia

La feria incluye exposiciones culturales, actividades infantiles, una muestra filatélica, actuaciones musicales y, como evento singular, una carrera de 10 kilómetros entre viñedos que añade un atractivo deportivo a la celebración.

Este fiesta hunde sus raíces en el siglo XII, cuando los monjes del monasterio de Santa María de Oia cultivaban las vides del valle.

Cambados se rinde al Albariño

Entre el 30 de julio y el 4 de agosto, Cambados se convierte en la capital del Albariño. La Festa do Albariño, que cada año atrae a unas 150.000 personas, es una manifestación cultural que toma las calles con peñas, conciertos, fuegos artificiales y actividades divulgativas sobre el mundo vinícola.

Fiesta del Albariño Turismo de Galicia

El Paseo da Calzada acoge decenas de casetas donde las mejores bodegas de la D.O. Rías Baixas ofrecen sus albariños a precios populares.

Mientras tanto, la Plaza de Fefiñáns acoge conciertos y actos institucionales como el nombramiento de Donas y Cabaleiros de Honra del Capítulo Serenísimo do Albariño.

Una feria con sabor familiar

Del 8 al 10 de agosto, Verín se viste de fiesta para acoger la XVIII Feira do Viño de Monterrei. En la Praza da Alameda, 19 bodegas de esta Denominación de Origen ofrecerán sus mejores vinos en un ambiente relajado, pensado para disfrutar en familia o con amigos.

Feria del Vino de Monterrei Guíame Galicia

La comarca de Monterrei, situada en el sureste ourensano, cuenta con 28 bodegas y más de 360 viticultores que trabajan en unas 691 hectáreas de viñedo.

Esta feria combina cultura, gastronomía y espectáculos en vivo, convirtiéndose en un escaparate de los sabores y tradiciones de una zona que cada vez gana más protagonismo en el mapa vinícola gallego.

Vino con historia en una fortaleza

La villa de Salvaterra acoge, del 22 al 24 de agosto, la LXVI Feira do Viño do Condado do Tea. Más de 50.000 personas se darán cita en el recinto amurallado de las Cuevas de Doña Urraca para degustar los caldos de esta subzona de la D.O. Rías Baixas, acompañados por lo mejor de la cocina local.

Fiesta del Vino del Condado do Tea Turismo de Galicia

La fortaleza, declarada Bien de Interés Cultural, otorga un marco incomparable a esta fiesta que combina patrimonio y vino con música, actuaciones, gastronomía y un ambiente familiar.

El domingo se celebra el acto de nombramiento de cofrades y la proclamación de los Viños Deliciosos del año, que destacan por su calidad y singularidad.