El idioma gallego se originó alrededor del siglo IX d.C., resultado de la evolución del latín hablado en la región de Gallaecia durante la época romana, sobre una base de diferentes dialectos celtas y paraceltas. A lo largo de los siglos, las lenguas de los diferentes pueblos que se asentaron en el territorio, incluyendo a los suevos, los visigodos y, en menor medida, los árabes, también ejercieron una influencia significativa en su desarrollo.

El alcance geográfico del gallego es amplio. No solo se habla en la Comunidad Autónoma de Galicia, sino también en áreas de las partes más occidentales de Asturias, León y Zamora, así como en tres pequeños enclaves en Extremadura. En estas regiones, el gallego ha experimentado una evolución simultánea, si bien influenciada, pero también autónoma, en relación al desarrollo del castellano.

Así es como surgen los galleguismos, que son esas palabras que el castellano ha acabado absorbiendo dentro de sí. Es lo que ocurre con la palabra 'morriña', con la palabra 'sarpullido' o con la palabra 'cachear'. Todas ellas tuvieron que ser adoptadas porque denotaban conceptos a los que el castellano no supo, no quiso o no pudo bautizar.

Palabras con esencia de Galicia

Sin embargo, se ha producido una injusticia con una palabra que, aun teniendo un significado profundo y funcional, y aunque no existe en el castellano una traducción exacta, nunca fue adoptado de la lengua autóctona. Se trata de 'enxebre', un término arraigado en la tradición, la esencia y la cultura gallegas. Aunque, mejor pensado, adoptar este término haría que perdiera su significado.

Se utiliza para denotar a lo que es puro, auténtico y genuino, denota a una esencia inalterada que ha perdurado en el tiempo; es un distintivo indiscutible de lo auténtico. Su uso es especialmente relevante cuando se hace referencia a lo rural y rústico, evocando visiones de una Galicia arraigada en sus tradiciones, inmune al paso del tiempo y a influencias foráneas. Se podría decir que nada encarna más la esencia de la palabra gallega 'enxebre' que la misma palabra 'enxebre'.