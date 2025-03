Este es el momento en que la borrasca Laurence traerá la lluvia a Galicia

Marzo marzán, pola mañán cariña de rosas e pola tarde cara de can. Así es como el refranero gallego reconoce lo imprevisible que puede ser el clima en el mes de marzo. El tercer mes del año avanza y con él, el tiempo sigue jugando al despiste en Galicia. Tras un martes indeciso, en el que el sol se abrirá paso entre nubes y algunos chubascos dispersos, la situación cambiará de nuevo. Como si de un relevo natural se tratase, el miércoles traerá consigo un nuevo frente, con lluvias más persistentes y rachas de viento que se harán notar. No será un temporal en toda regla, pero sí un recordatorio de que la primavera aún no ha llegado del todo.

Un martes de transición antes del giro meteorológico

El martes comenzará con una situación de equilibrio inestable entre altas y bajas presiones. Durante la mañana, los cielos alternarán nubes y claros, lo que permitirá algunos ratos de tregua, pero por la tarde la nubosidad aumentará y se esperan chubascos dispersos, más probables en el interior y en las zonas de montaña.

Las temperaturas continuarán con su tendencia al alza, lo que supondrá la desaparición definitiva de las heladas. La sensación térmica será más suave de lo habitual para esta época del año, con máximas que rondarán los 17-19 grados en muchas zonas del litoral y en el sur de la comunidad. En el norte y en las áreas montañosas, el ascenso térmico será más moderado, pero igualmente notable.

El viento soplará de componente sur y se irá intensificando a lo largo del día, con rachas fuertes en la costa atlántica al final de la jornada.

El regreso de las lluvias y el viento

El verdadero cambio de escenario llegará el miércoles con la aproximación de una nueva borrasca, esta vez con incidencia directa en Galicia. El frente asociado traerá lluvias más persistentes, que comenzarán a primera hora en el litoral y se irán extendiendo al resto de la comunidad a lo largo del día.

El viento también cobrará protagonismo, especialmente en la costa y en las zonas elevadas del interior, donde se esperan rachas fuertes, aunque sin alcanzar valores extremos.

A pesar del empeoramiento del tiempo, los modelos meteorológicos no prevén un temporal de gran magnitud. Eso sí, la inestabilidad podría prolongarse en los días siguientes, con nuevas precipitaciones intermitentes y cambios constantes en la atmósfera. Galicia se libra de Laurence, pero no de la lluvia.