Galicia denuncia la "cerrazón" del Gobierno ante las propuestas autonómicas para la Conferencia de Presidentes

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes de la Xunta de Galicia, Diego Calvo, ha acusado al Gobierno central de mantener una "cerrazón total" ante las propuestas presentadas por las comunidades autónomas para la próxima Conferencia de Presidentes.

En declaraciones a los medios recogidas por Europa Press, Calvo lamentó que el Gobierno de Pedro Sánchez haya rechazado el orden del día sugerido por una mayoría de autonomías, incumpliendo, según dijo, el propio reglamento del foro.

"El Gobierno sigue en sus trece, no entiende absolutamente nada y mantiene una posición errónea", afirmó el conselleiro, quien lamentó que no se haya tenido en cuenta la petición de cambiar el formato de la reunión. Calvo criticó que la Conferencia de Presidentes se haya convertido en un mero espacio de intervenciones limitadas: "No puede tratarse de una reunión en la que cada presidente tenga solo diez minutos para hablar, mientras el presidente del Gobierno escucha, agradece la asistencia y se marcha".

Para el representante gallego, este foro debería ser una oportunidad para que los presidentes autonómicos, en representación de muchos ciudadanos, puedan expresar inquietudes, debatir propuestas y alcanzar consensos. Sin embargo, afirmó que el Gobierno "no comparte esta visión", y prefiere un formato sin debate ni interacción real entre las partes.

Según Calvo, la propuesta del Ejecutivo se limitaba a tratar asuntos como vivienda y educación, mientras que la mayoría de las comunidades abogaban por incluir otros temas de actualidad. "Nosotros entendemos la Conferencia como un espacio para dialogar y llegar a acuerdos, aunque sea para constatar que en algunos puntos no hay consenso", subrayó.

Ante la falta de acuerdo, las comunidades que apoyaban el cambio en el orden del día han optado por ampararse en el reglamento interno, que permite introducir asuntos en el programa si así lo decide una mayoría de autonomías o el propio presidente del Gobierno.